أعلنت القنصلية المصرية بالكويت انه وفي اطار جهودها لتطوير الخدمات القنصلية وسعيها لاقامة تواصل مستمر مع أبناء الجالية وبمناسبة قرب انتهاء العام وفي هذا الصدد اكدت القنصلية على مجموعة من الثوابت هي:

تلتزم القنصلية في مباشرتها للاختصاصات الموكلة اليها بإحكام القوانين واللوائح المصرية والتعليمات المنظمة ذات الصلة، كما تمثل القنصلية حلقة وصل بين المواطن ومؤسسات الدولة. وتمارس القنصلية مهامها بما لا يتعارض مع قوانين الكويت.

رسوم المعاملات القنصلية تحددها الجهات المصرية المختصة وتؤول حصيلتها بالكامل الى خزينة الدولة.

من حق اي مواطن مصري في حالة اذا ما تم القاء القبض عليه لأي سبب من الاسباب التواصل مع القنصلية لطلب المساعدة، كما انه في حالة تعرضه لأي مشكلة فإن القنصلية على اتم استعداد لتقديم النصح والاستشارات القانونية والافادة بالاجراءات الواجب اتباعها.

ليس من صلاحيات القنصلية تقديم ضمان مالي لأي جهات او افراد وكذلك اقراض او سداد المديونيات او أي مطالبات مالية اخرى.

وذكر بيان القنصلية انها حققت مجموعة نجاحات في 2017 تتمثل في:

اختصار الفترة الزمنية اللازمة لاصدار جوازات السفر الجديدة لتصل الى حوالي شهر تقريبا، واسبوعين عمل فقط في حالة المواليد الجدد، وذلك بالتنسيق مع الجهات المصرية المختصة.

استحداث آليات جديدة لتلافي مخالفة قوانين الاقامة للمواليد الجدد وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية بالكويت.

تمديد صلاحية أكثر من 15 ألف جواز حتى يتمكن اصحابها من توفيق اوضاع اقامتهم، وفقا للقواعد المنظمة لذلك.

اختصار الفترة الزمنية اللازمة لاصدار شهادات الميلاد الجديدة الى حوالي شهرين او اقل بدلا من اربعة.

استحداث خدمة الرسائل (SMS) للمرة الأولى للتواصل مع أبناء الجالية وافادتهم بشأن معاملاتهم.

وصلت نسبة الرد على اسئلة واستفسارات ابناء الجالية على الصفحة الرسمية للقنصلية على موقع «فيسبوك» الى 100%، وذلك وفقا لاحصائيات الموقع المعلنة على الصفحة، علما ان القنصلية تتلقى ما بين 600ـ700 رسالة اسبوعيا.

الانتهاء من ميكنة العمل بقسم التوكيلات وسيتم بدء العمل بالنظام الجديد خلال الفترة المقبلة.

قدمت القنصلية خدماتها الى حوالي 180 ألف مراجع حتى نهاية نوفمبر 2017.

قام فريق عمل القنصلية بالمئات من الزيارات «شبه اليومية» الى المخافر وادارة الابعاد ومباحث شؤون الاقامة، بالاضافة الى الزيارات الدورية للسجون ويتم ذلك في اطار من التعاون والتنسيق المستمر مع الجهات الكويتية المعنية وذلك بخلاف زيارات المستشفيات في حالة توافر معلومات من الجهات الكويتية او من أبناء الجالية او من مواقع التواصل الاجتماعي بشأن أي حالات تحتاج الى المساعدة او المتابعة.

تفعيل خدمة اتمام بعض المعاملات القنصلية «استخراج جواز سفر - تحرير التوكيلات - الفيش والتشبيه» في المنزل او المستشفى من دون رسوم اضافية لبعض الحالات المرضية ولكبار السن ولذوي الاحتياجات الخاصة.

تفعيل خدمة الطوارئ فيما يتعلق بحالات الوفاة بعد انتهاء ساعات العمل اليومية وايام الاجازات الاسبوعية والعطلات الرسمية.

تتبع القنصلية بجميع اعضائها سياسة الباب المفتوح للتواصل المباشر مع ابناء الجالية كما تنبت القنصلية العديد من المبادرات وشاركت في العديد من الفعاليات التي هدفت جميعها الى تعزيز الترابط والتواصل بين أبناء الجالية.

الى ذلك قالت القنصلية في بيانها انها نقلت وبكل امانة ودقة مطالبكم ومقترحاتكم التي سبق ان عبرتم عنها في اكثر من مناسبة الى الجهات المصرية المعنية، وهي مطالب ومقترحات بشأن العديد من الامور التي تمس ابناء الجالية بصفة عامة ومنها: تكلفة الخدمات القنصلية - تأخر ورود بعض الموافقات الخاصة بجوازات سفر «بدل الفاقد» - شحن الجثامين الى محافظتي سوهاج واسيوط - تنسيق الجامعات لابنائنا في الخارج - ايفاد لجنة الرقم القومي - عدم قدرة مقر القنصلية على استقبال الاعداد المتزايدة من المراجعين.

كما حاولت القنصلية الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة فحالفها التوفيق والنجاح في عدة امور استفاد منها معظم ابناء الجالية ومازالت امور اخرى في حاجة الى مزيد من التنسيق والمتابعة مع الجهات المعنية في كل من مصر او الكويت الشقيقة اخذا في الاعتبار ان تحقيق هدف الارتقاء بمستوى الخدمات يحتاج ايضا الى دعمكم ومساندتكم للقائمين على العمل بالقنصلية بما يمكنهم من تقديم خدمة تتسم بالدقة والسرعة تكون محل رضاكم.