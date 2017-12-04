القاهرة - ناهد إمام

علمت «الأنباء» أن موعد طرح أولى وحدات الحي السكني بالعاصمة الإدارية الجديدة سيكون يناير المقبل.

هذا، وأعلن رئيس جهاز العاصمة الإدارية الجديدة م.محمد عبدالمقصود عن تفاصيل نسب تنفيذ المشروعات داخل العاصمة الإدارية الجديدة، وموعد الانتهاء منها، لافتا إلى أن نسبة توصيل المرافق للحي الحكومي تخطت الـ 85%، ومن المقرر الانتهاء منها بالكامل مطلع 2018، وأضاف أن نسبة التشطيبات في الحيب.

السكني بمشروع العاصمة الإدارية الجديدة وصلت لأكثر من 65%، وهناك بعض العمارات تم الانتهاء من تشطيبها بالكامل، وانتهاء المرافق الخاص بها، واللاند سكيب، بحيث تكون صالحة للسكن بمجرد تسلمها مباشرة، وذلك لتلاشي أخطاء المشروعات السكنية السابقة.

ويتضمن الحي السكني أكثر من 24 ألف وحدة سكنية، جار تنفيذها بواسطة أكثر من 5 شركات كبرى تضم مئات المقاولين، بجانب الجزء الذي تنفذه الهيئة الهندسية للقوات المسلحة.

من جهة أخرى، كلف وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية د.مصطفى مدبولي، مسؤولي هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، بسرعة تجهيز عدد كبير من قطع الأراضي لطرحها بنظام القرعة للمواطنين.

وأشار الوزير، خلال الاجتماع الذي عقده لمتابعة المشروعات المنفذة بالمدن الجديدة، إلى أنه من المقرر أن تضم القرعة الجديدة، أراضي في مدن الشيخ زايد، والعبور الجديدة، والعاشر من رمضان، والسادات، وامتدادات 6 أكتوبر، وعدد من مدن الصعيد الجديدة، كما كلف مسؤولي الهيئة بسرعة التنسيق مع مسؤولي صندوق تمويل الإسكان الاجتماعي، لطرح وحدات الإسكان الاجتماعي للحجز بمدينتي غرب قنا، وغرب أسيوط «ناصر»، خاصة بعد أن تم الإعلان عن فتح باب الحجز لمشروع «سكن مصر» بالمدينتين.