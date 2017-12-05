القاهرة - ناهد إمام

التقت وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج السفيرة نبيلة مكرم مع رئيس مجلس إدارة شركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية اللواء أركان حرب احمد زكي عابدين لبحث التنسيق حول تخصيص قطعة أرض للمصريين بالخارج بالعاصمة الإدارية الجديدة، واستعراض سبل التقدم للحجز والشروط اللازمة لذلك، موضحة أن الوزارة تلقت مجموعة مطالب بشأن تخصيص قطع أراض لهم بالعاصمة الإدارية الجديدة لما لها من أهمية كبيرة على عدد من المستويات الاستثمارية والوطنية.

بدوره، رحب اللواء احمد زكي عابدين بطلب وزيرة الهجرة لتخصيص قطعة أرض للمصريين بالخارج بالعاصمة الإدارية الجديدة، كما عرض قطع الأراضي المناسبة والمتوافقة مع طلب المصريين بالخارج، واشتراطات التقدم بحيث لا تقل قطعة الأرض عن 20 فدانا على أن يتم التقدم إليها من خلال مطور عقاري ممثلا في شركة أو جمعية مشهرة وتقديم كل الأوراق المثبتة لذلك مع مقدم حجز لا يقل عن 2% من ثمن القطعة لجدية الحجز، وتسديد باقي المبلغ على 4 سنوات.