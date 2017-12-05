إعداد: مجدي عبدالرحمن

يصوِّت مجلس النواب في جلسة البرلمان اليوم الثلاثاء برئاسة د.علي عبد العال على إسقاط عضوية النائب سحر الهواري بعد صدور حكم قضائي نهائي بسجنها 5 سنوات على أن يتم التصويت نداء بالاسم، حيث يتطلب لإسقاط العضوية موافقة ثلثي النواب.

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نفى وزير التعليم العالي خالد عبد الغفار زيادة المصروفات الجامعية أو المعاهد الخاصة، وقال ردا على طلبات إحاطة بشأن الرقابة على الجامعات إن هناك قانونا ينظم عمل الجامعات، وأنه تمت زيادة المصروفات للجامعات بزيادة لا تتعدى 10%.

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عاد التشويش على الهواتف المحمولة الى قاعة جلسات مجلس النواب امس بعد توقف استمر أكثر من 6 سنوات، وذلك بعد أن لاحظ د.علي عبد العال تزايد تحدث النواب في هواتفهم المحمولة خلال انعقاد الجلسات.

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أعلن رئيس مجلس إدارة شركة سيكو م.محمد سالم أن 30% من إنتاج الهاتف المصري المحمول يستهدف التصدير للخارج مثل دول الخليج وبعض الدول الإفريقية على أن باقي الإنتاج للسوق المحلي، مضيفا أن الشركة قررت طرح الهاتف للمواطنين اعتبارا من 18 ديسمبر الجاري.