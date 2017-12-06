التقى السيد السفير طارق القوني بعدد من أبناء الجالية المصرية في الكويت في مقر القنصلية ويأتي اللقاء في إطار حرص سيادته على التواصل مع أبناء الجالية في مستهل فترة عمله بالكويت، وعلى أن يعقبه لقاءات مماثلة مع مجموعات أخرى من أبناء الجالية بمختلف أطيافها، وحضر اللقاء السيدة القنصل هويدا عصام قنصل جمهورية مصر العربية بالكويت وعدد من أعضاء البعثة الدبلوماسية.



بدأ اللقاء بالوقوف دقيقة حداد على أرواح شهداء الوطن، واستعرض السيد السفير أبرز التطورات في مصر والإنجازات التي تحققت في مختلف المجالات مطالباً الجالية بضرورة التكاتف والتوحد لمساعدة مصرنا الغالية على تجاوز ما يواجهها من تحديات.



من جانب آخر أشاد السيد السفير بالتنوع الكبير للجالية المصرية وما تقدمه من نموذج مشرف لأبناء مصر بالخارج، وطالب بالانخراط بفعالية وبذل كل جهد ممكن للإسهام في عملية التنمية في دولة الكويت الشقيقة.



تناول الاجتماع عدداً من الموضوعات التي تهم أبناء الجالية ومن بينها دعم مبادرات التنسيق والمساعدة الإنسانية بين أبناء الجالية والتأمين الصحي للمصريين بالخارج وشحن الجثامين، كما تم استعراض أبرز التطورات في الخدمات التي تقدمها القنصلية في الكويت وسبل الارتقاء بها في حدود الإمكانات المتاحة، وأكد سيادته على جاهزية البعثة الدبلوماسية بكافة مكاتبها لخدمة المواطنين وانفتاحها على تلقي أية آراء أو مقترحات من شأنها تقديم مزيد من الخدمات للمواطنين.