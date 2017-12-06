إعداد: ناهد إمام

اعلن وزير البترول ان الإنتاج التجريبي بدأ من حقل الغاز الطبيعي أتول بطاقة إنتاجية تقدر بنحو 300 مليون قدم مكعبة من الغاز يوميا، موضحا أن التشغيل الفعلي سيكون خلال الأسبوع الثالث من الشهر الجاري.

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صرح رئيس الهيئة العامة لتعاونيات البناء والإسكان د.حسام رزق، بأنه سيتم البدء في نقل شاغلي وحدات المرحلة الأولى بمشروع الـ129 عمارة بالقطامية بمدينة القاهرة الجديدة، السبت المقبل، ولمدة 3 أيام، إلى الوحدات الجديدة التي تم تخصيصها لهم بنظامي التمليك والإيجار بمشروع الأسمرات بالمقطم، موضحا أنه سيتم نقل 130 أسرة من عمارات المرحلة الأولى التي تم التعامل عليها، حيث قامت الهيئة بتوفير أتوبيسات لنقلهم، إلى الوحدات الجديدة المؤثثة، والمزودة بالأجهزة الكهربائية.

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ينطلق غدا الخميس مؤتمر «أفريقيا 2017» تحت عنوان «التجارة والاستثمار لأفريقيا ومصر والعالم» الذي تنظمه وزارة الاستثمار والتعاون الدولي، بالتعاون مع الوكالة الإقليمية للاستثمار التابعة لمنظمة الكوميسا، خلال الفترة من 7 إلى 9 ديسمبر المقبل بشرم الشيخ، برعاية وحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي، وعلمت «الأنباء»أن ملف قضية سد النهضة سيفرض طرحه على هامش جلسات المؤتمر من خلال انتهاز فرصة مشاركة نائب رئيس اثيوبيا في افتتاح وفعاليات المؤتمر.