إعداد: مجدى عبدالرحمن

فاجأ رئيس البرلمان د.علي عبدالعال خلال مناقشة مشروع قانون ذوي الاعاقة امس الاول وزير المالية د.عمرو الجارحي بطلب ان يخرج يده من جيبه خلال مشاركته في مناقشة إحدى مواد مشروع القانون، مضيفا: «سيادة الوزير أخرج يدك من جيبك احتراما للتقاليد البرلمانية»، وعلى الفور سارع الوزير الى إخراج يده معتذرا للبرلمان.

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رفعت اللجنة التشريعية في مجلس النواب امس بالاتفاق مع الحكومة رسوم الشهر العقاري والتوثيق للعرب والأجانب الى 30 ألف جنيه يسددها الأجنبي بالنقد الأجنبي خلال موافقتها على مشروع قانون الحكومة بتعديل قانون رسوم الشهر العقاري والتوثيق.

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فتحت لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب أزمة المصريين المسجونين بالخارج ومشكلاتهم ودور وزارة الدولة للهجرة وشؤون المصرين بالخارج في هذا الجانب، حيث أكد علاء عابد، رئيس اللجنة حتمية زيادة الدعم المالي للوزارة لتسهيل تنفيذ اختصاصاتها، منتقدا غياب دور هذه الوزارة المنشود في الدفاع عن مصر والمصريين بالخارج وضرورة توفير الدعم المالي للوزارة من أجل القيام بدورها لصالح مصر والمصريين.

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فيما أعلنت وزارة الصحة إطلاق النظام الإلكتروني الموحد للتأمين الصحي، أقرت لجنة الصحة في مجلس النواب الجدول 1 المرفق بمشروع القانون المتعلق باشتراك المؤمن عليه والمعالين بعد الموافقة على تعديل اشتراك المعالين ليكون 1% عن كل الأبناء بدلا من أن تقتصر هذه النسبة على أول طفلين فقط حسبما جاء في مشروع الحكومة.

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نجحت قوات أمن الإسكندرية في إحباط محاولة للهروب الجماعي من داخل تخشيبه قسم محرم بك خاصة مع تزايد أعداد المساجين داخل الحجز ورفضهم محاولة ترحيلهم إلى سجن الحضرة.