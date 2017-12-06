القاهرة ـ ناهد إمام

اعلن وزير المالية عمرو الجارحي عن بدء إجراءات طرح سندات دولية تتراوح قيمتها بين 3 و4 مليارات دولار في يناير 2018، ووافق الجارحي على كل المستندات الخاصة ببدء إجراءات الطرح.

وكانت مصر قد قامت في يناير الماضي بطرح سندات دولية بـ 4 مليارات دولار على 3 شرائح، وفي أبريل وافقت الحكومة على زيادة سقف إصدار السندات الدولية إلى 7 مليارات دولار وباعت مصر ما قيمته 3 مليارات دولار أخرى في مايو.

وقفز الدين الخارجي للبلاد 41.6% على أساس سنوي إلى 79 مليار دولار في ختام السنة المالية 2016-2017 التي انتهت في 30 يونيو.

من ناحية أخرى، توقع الجارحي وصول ملياري دولار هي الدفعة الثالثة من قرض صندوق النقد الدولي البالغ 12 مليار دولار في الأسبوع الثالث من ديسمبر الجاري.