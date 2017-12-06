القاهرة ـ مجدي عبدالرحمن

تصاعدت امس أزمة نقص الأدوية خاصة البنسلين حيث قفز سعره الى 200 جنيه في الوقت الذي ما زالت فيه وزارة الصحة تكتفي بموقف المتفرج حيث تتلاعب بعض الشركات وتتعمد وقف الإنتاج لتعطيش السوق وإجبار الوزارة على رفع أسعاره في الوقت الذي أكد وزير الصحة د.أحمد عماد الدين لـ«الأنباء» انه لا توجد أزمة في الدواء بينما تؤكد نقابة الصيادلة ان هناك 1500 صنف دوائي مختفية من الأسواق.

وقد دخلت أزمة اختفاء البنسلين شهرها الثالث ولم تسجل وزارة الصحة اي نجاحات في الخروج من الأزمة وتركت شركات الأدوية تتحكم في المريض حتى وصل سعر حقنة البنسلين في السوق السوداء الى 200 جنيه بينما سعرها الحقيقي 6 جنيهات.

بدوره، قال المدير التنفيذي للمركز المصري للحق في الدواء محمود فؤاد لـ «الأنباء» إن وزارة الصحة تخدع الرأي العام وتؤكد أن النواقص لا تتجاوز 25 صنفا وهو ما يخالف الحقيقة تماما.

فيما أكدت رئيس الإدارة المركزية لشؤون الصيدلة بوزارة الصحة د.رشا زيادة لـ«الأنباء» عدم وجود أزمة في البنسلين حيث انه متوافر في المستشفيات وتم استيراد مليون حقنة ليتم طرحها في الأسواق خلال أيام.