مصدر أمني ينفي إطلاق صواريخ من سيناء على إسرائيل القاهرة - خديجة حمودة ووكالات

أحبطت أجهزة الأمن المصرية مخططا إرهابيا جديدا لتفجيرات كبيرة بمنطقة أبوالحصين في بئر العبد بشمال سيناء.

وأعلن مسؤول مركز الإعلام الأمني بوزارة الداخلية أن القوات المعنية لتمشيط وتعقيم الطريق الساحلي «العريش - القنطرة» تمكنت من اكتشاف عبوة ناسفة بمنطقة أبوالحصين دائرة قسم شرطة بئر العبد بشمال سيناء.

وأضاف انه على الفور تم فرض كردون أمني حول المنطقة والتعامل مع العبوة، وتبين أنها عبارة عن «برميل مليء بمادة «تي إن تي» شديدة الانفجار مدفون أسفل الطريق ويحتوي على حوالي 250 كلغ شديدة الانفجار.

وأشار إلى ان المتفجرات كانت موصلة بسلك ممتد حتى الظهير الصحراوي المتاخم للطريق، وتمكن خبراء المفرقعات بمديرية أمن شمال سيناء من تفجيرها عن بعد، مضيفا انه يجري تمشيط المنطقة للبحث عن متفجرات أخرى.

أوكار وبؤر إرهابية

إلى ذلك، أعلن المتحدث العسكري ان قوات إنفاذ القانون بالجيش الثاني الميداني تمكنت من اكتشاف وتدمير العديد من الأوكار والبؤر الإرهابية التي تستخدمها العناصر التكفيرية للاختباء وتخزين الأسلحة والذخائر والاحتياجات الإدارية.

وقال المتحدث العسكري إنه في إطار الجهود المكثفة للقوات المسلحة لدحر الإرهاب بشمال ووسط سيناء، ومع مواصلة قوات إنفاذ القانون بالجيش الثاني الميداني بالتعاون مع القوات الجوية مداهمة البؤر الإرهابية وملاحقة العناصر التكفيرية بشمال سيناء، تمكنت قوات الجيش الثاني خلال الأيام القليلة الماضية من اكتشاف وتدمير سيارة دفع رباعي خاصة بالعناصر الإرهابية ومقتل من بداخلها أثناء استعدادها للهجوم على أحد الارتكازات الأمنية، فضلا عن تدمير عربة أخرى محملة باحتياجات إدارية للعناصر الإرهابية ومواد تستخدم في تصنيع العبوات الناسفة.

وأكد المتحدث العسكري مواصلة قوات الجيش الثاني الميداني استكمال عملياتها للقضاء على البؤر الإرهابية واقتلاع جذور الإرهاب بشمال سيناء.

بموازاة ذلك، نفى مصدر أمني مصري رفيع المستوى امس ما تردد عن إطلاق صواريخ من سيناء على إسرائيل، وقال إن قوات حرس الحدود المصرية لم ترصد أي تحركات أو أي صواريخ انطلقت من سيناء، مؤكدا ان الحدود المصرية ـ الإسرائيلية مسيطر عليها تماما ولم تتم ملاحظة أو مشاهدة أي تغيرات أو أشخاص أو سيارات غريبة في المنطقة.

وكان الجيش الإسرائيلي ذكر في ساعة مبكرة من صباح امس أن صاروخين على الأقل أطلقا على إسرائيل من سيناء، وأن صافرات الإنذار دوت 5 مرات على الأقل خلال الليل.

تعاون سعودي

من جانبه، استقبل الرئيس عبدالفتاح السيسي امس رئيس الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني بالمملكة العربية السعودية الأمير سلطان بن سلمان بحضور السفير السعودي بالقاهرة، حيث أكد السيسي، أهمية تدعيم العلاقات المصرية ـ السعودية على كل الأصعدة، لتعزيز التضامن العربي.

وقد نقل الأمير سلطان بن سلمان الى الرئيس السيسي تحيات العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز، والأمير محمد بن سلمان ولي العهد، نائب رئيس مجلس الوزراء السعودي، مؤكدا قوة وخصوصية العلاقات التاريخية التي تجمع بين البلدين، وحرص المملكة على تعزيزها في مختلف المجالات.

بدوره، أكد السيسي اعتزاز مصر بالعلاقات الوثيقة التي تربط بين البلدين والشعبين، طالبا نقل تحياته إلى خادم الحرمين الشريفين وولي العهد السعودي، مشيرا إلى أهمية تدعيم أواصر هذه العلاقات على كل الأصعدة، بما يسهم في تعزيز التضامن العربي في مواجهة مختلف التحديات التي تواجه المنطقة العربية.