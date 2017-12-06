تسببت حادثة الاعتداء على المواطن المصري في أحد المتاجر بالكويت في حالة من التفاعل على مستويات مختلفة.



فقد أعلنت وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج السفيرة نبيلة مكرم عن قدومها إلى الكويت غدا للاطمئنان على الشاب المصري وحيد محمود الرفاعي حسن، من محافظة الإسكندرية الذي تعرض للاعتداء من مواطن كويتي.



كما أكدت مكرم أنها فور اطلاعها على الموضوع تواصلت مع السفير المصري لدى البلاد طارق القوني للاطمئنان على الرفاعي، وكذلك مع سفيرنا لدى القاهرة محمد الذويخ لمتابعة تطورات الحادث.



وأعربت مكرم عن أسفها لوقوع مثل هذه الحوادث الفردية ضد المصريين، مؤكدة أنها لن تؤثر على طبيعة العلاقات الطيبة بين الشعبين المصري والكويتي، مؤكدة أن وزارة الهجرة المصرية تتابع عن كثب وقائع الحادث مع السلطات الكويتية لتقديم الجاني للمحاكمة في أسرع وقت وحفظ حق المواطن المصري.



من جهته أكد السفير طارق القوني أن السفارة تتابع الحادث منذ وقوعه لحظة بلحظة، وكانت هناك زيارة فورية للشاب المصري المصاب فى المستشفيمن قبل أعضاء البعثة المصرية للاطمئنان على حالته.

أما السفير الكويتي ب‍القاهرة فأعرب عن حزنه لوقوع مثل هذه الحوادث الفردية، مؤكدا أن السلطات الكويتية تعمل بكل جد لتقديم الجاني للمحاكمة لنيل جزاءه، لافتا إلى أن العلاقات بين الشعبين المصري والكويتي طيبة وممتدة ولن تؤثر عليها مثل هذه الوقائع الفردية،

كما أصدرت القنصلية المصرية عدد من البيانات الصحافية المتوالية لتوضيح ملابسات وآخر تطورات الحادث.