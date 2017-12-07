سجل عجز الموازنة العامة للدولة 85.3 مليار جنيه خلال الفترة (يوليو- سبتمبر) 2017، أي ما يعادل 2% من الناتج المحلي الإجمالي مقابل 76.8 مليار جنيه خلال الفترة ذاتها من العام السابق عليه ما يعادل 2.2% من الناتج المحلي، حيث أوضحت وزارة المالية أن إجمالي الإيرادات زاد 33.2%، لتسجل 129 مليار جنيه، بسبب زيادة الإيرادات الضريبية بنحو 51.5% لتبلغ 97.2 مليار جنيه خلال فترة الدراسة، بينما انخفضت الإيرادات غير الضريبية لتصل إلى 31.8 مليار جنيه خلال فترة الدراسة، وذكرت أن إجمالي المصروفات ارتفعت 24.4% إلى 214.1 مليار جنيه.