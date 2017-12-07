إعداد: مجدي عبدالرحمن

وافقت لجنة الصحة البرلمانية بشكل نهائي على مشروع قانون التأمين الصحي الشامل تمهيدا لبدء مناقشته في الجلسات العامة المقبلة. وقال رئيس اللجنة د.محمد العماري لـ«الأنباء» إن القانون سيكون بداية حقيقية لهيكلة المنظومة الصحية بالكامل ورفع جودة الخدمات المقدمة.

***

حذر أعضاء مجلس النواب الحكومة من توقيع اتفاقية سد النهضة قبل التوصل إلى اتفاق يضمن حقوق مصر الكاملة في مياه النيل والكشف عن كل الدراسات الفنية الخاصة بالسد، حيث قالت مصادر مسؤولة ان السودان وإثيوبيا تحاولان الالتفاف على الاستمرار في تنفيذ الدول الثلاث للدراسات المائية والفنية والبيئية المقررة والمتفق عليها حول تحديد الآثار السلبية التي من المتوقع حدوثها من جراء ملء خزان بحيرة السد.

***

زف وكيل وزارة الإسكان ونائب المدير التنفيذي لصندوق تمويل مشروع الدولة للإسكان الاجتماعي لمحدودي الدخل «المليون وحدة» م.صلاح حسن بشرى لجميع المتقدمين في الإعلان التاسع للمشروع في سبتمبر الماضي، حيث أكد أن جميعهم مقبولون بشكل مبدئي «ورقيا»، وموضحا لـ«الأنباء»أن الفيصل هو إجراء الاستعلام ومطابقة البيانات المتقدم بها المواطن مع الواقع ومراجعة الأوراق التي سجلها، كما كشف أن عدد الذين سجلوا بياناتهم نحو 81 ألف شخص.

***

أعلنت وزارة التخطيط والإصلاح الإداري ان 50 محكمة قد دخلت حيز التشغيل وان مليون دعوى تم تسجيلها على النظام الموحد للتقاضي وهو التطبيق الذي يعتمد على الرقم الموحد للدعوة منذ إنشائه حتى انتهائه وعلى الرقم القومي لخصوم الدعوى من خلال استخدام تكنولوجيا المعلومات الحديثة.

***

أكدت وزارة التموين والتجارة الداخلية ان الشركة العامة للصوامع والتخزين التابعة لها نجحت في استرداد مليار جنيه من العملاء الموردين للقمح خلال الموسم الماضي بمساعدة الأجهزة الرقابية وفي مقدمتها الرقابة الإدارية وجهاز الكسب غير المشروع. وقال كمال عبدالحميد رئيس الشركة لـ«الأنباء» إن الجهود مستمرة لاسترداد 400 مليون جنيه أخرى.