العراق يجدد اتفاق تصدير النفط في 2018.. وأميركا ومصر تتفقان على تعزيز التعاون التجاري الثنائي





نشرت إدارة مكافحة الجريمة في ليبيا، في وقت متأخر من مساء أمس الأول، فيديو لاعترافات أحد أفراد تنظيم داعش، الذي ألقي القبض عليه العام الماضي من قبل قوات البنيان المرصوص، التي قضت على أكبر تجمع لعناصر التنظيم خارج معقله الرئيسي في العراق والشام، أثناء تحريرها مدينة سرت.

وبحسب الفيديو، الذي نشرته الإدارة الليبية على صفحتها على «فيسبوك»، أقر المدعو هشام العوكلي بأنه كان أحد الأفراد المشاركين في مذبحة الأقباط التي نفذها داعش في مدينة سرت عام 2015، مضيفا أنه شارك في «ذبح ودفن 20 قبطيا مصريا، إضافة إلى مسيحي أفريقي»، وأن من أشرف على المذبحة كانوا من جنسيات تونسية وسنغالية فضلا عن ليبيين اثنين.

وأوضح العوكلي، الشهير بـ«الديناصور»، أنه قدم من درنة إلى سرت للمشاركة في عملية الذبح التي جرت على شاطئ البحر بالقرب من فندق المهاري، موضحا أن العملية تمت تحت إشراف أبوعبد العزيز الأنباري، رئيس فريق التصوير الذي استخدم كاميرات ومعدات حديثة جلبها شخص يدعى أبوعبدالله أحمد الهمالي من تركيا عبر مطار معيتيقة في طرابلس، كما أكد العوكلي أن القتلى الأقباط نقلوا الى جنوب سرت لدفنهم داخل مقر مهجور يعود إلى إحدى الشركات.

وكشف أن العملية جاءت ردا على «من لوث البحر بدماء أسامة بن لادن»، بحسب قوله.

وفي أكتوبر الماضي أعلن مكتب النائب العام الليبي العثور على المقبرة الجماعية التي تضم رفات 21 مسيحيا مصريا ذبحهم مسلحو داعش في مدينة سرت الساحلية في عام 2015 جنوبي سرت، لتستكمل باقي الإجراءات من أخذ الحمض النووي ثم تسليم الجثت إلى ذويها، وليسدل الستار على جريمة بشعة أرقت الرأي العام العالمي لسنوات. وأوضح أنه تم العثور على الجثامين وهي مكبلة الأيادي ومقطوعة الرؤوس وبالزي البرتقالي الذي كان يرتديه الضحايا في تسجيل مصور نشره التنظيم آنذاك.

من جهة اخرى، قالت مصادر امنية في شمال سيناء ان مسلحين اطلقوا النار على مجموعة من المواطنين في المدينة مما تسبب في قتل 3 مواطنين.

ووقع الهجوم حسب شهود عيان أمام صالون حلاقة بالمدينة، مضيفة ان المسلحين كانوا «ملثمين».

وأشارت مصادر إلى أن ضحايا الحادث هم: مهدي محمد مالك (30 سنة)، وإسماعيل سليم سلام (40 سنة)، ومحمود محمد إسماعيل (38 سنة)، صاحب صالون الحلاقة.

إلى ذلك، عثر الأهالي في رفح على جثة شاب مذبوحة في منطقة جنوب رفح، حيث تلقت الأجهزة الأمنية في شمال سيناء إخطارا بالعثور على جثة «عمر م.م» (18 سنة)، أمام منزله، عقب اختطافه منذ أيام.

وفي غضون ذلك، اعلن وزير النفط العراقي جبار اللعيبي ان العراق سيجدد اتفاق تصدير النفط إلى مصر في 2018 وهو الاتفاق القاضي بتصدير مليون برميل نفط شهريا.

من جهه اخرى، عقد مجلس التجارة والاستثمار بين الولايات المتحدة ومصر، امس اجتماعا لمناقشة سبل التوسع في التبادل التجاري والاستثماري العادل بين البلدين، حيث ذكرت السفارة الأميركية بالقاهرة أن الولايات المتحدة اغتنمت فرصة انعقاد هذا الاجتماع لإطلاع مصر على أولويات الإدارة الأميركية في المجال التجاري، بما في ذلك فتح الأسواق وتطبيق القواعد التجارية.

هذا، وأعلنت وزارة التجارة والصناعة انها ستبقي على رسوم الإغراق المفروضة على واردات حديد التسليح القادمة من الصين وتركيا وأوكرانيا لمدة 5 سنوات وذلك في تمديد لإجراء مؤقت اتخذ في وقت سابق من العام الحالي.

وكانت الرسوم فرضت للمرة الأولى في يونيو لحماية المصنعين المحليين حيث تحددت عند 17% للحديد الصيني وبين 10 و19% للحديد التركي و15 إلى 27% للأوكراني.

الى ذلك، وبعد حوالي شهر من توقيع هواوي مصر بروتوكولا لتعاون مع شركة المعصرة للصناعات الهندسية التابعة لوزارة الإنتاج الحربي، وشركة وشنزن كلو الصينية للإلكترونيات، لتصنيع العدادات الكهربائية الذكية، لصالح الشركة القابضة لكهرباء مصر، قال الرئيس التنفيذي لهواوي مصر تيري ليو، إن شركته تستعد لتدشين أول خط إنتاج للعدادات الذكية خلال الشهر المقبل.