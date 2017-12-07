استقبل المتحف المصري الكبير بميدان الرماية بوابة الملك أمنمحات الأول، بعد نقلها من مقرها الحالي بعزبة حلمي فاقوس بمحافظة الشرقية.

وأوضح الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار د.مصطفى وزيري أن هذه البوابة هي أحد مكتشفات البعثة الأثرية النمساوية العاملة بعزبة حلمي والتي تبعد حوالي كيلومتر عن تل الضبعة وتبلغ وزنها نحو 6 أطنان، وهي عبارة عتب علوي تبلغ أبعاده نحو 281×81×91 وجانب أيسر يبلغ نحو 250×75×75 وآخر أيمن تبلغ أبعاده نحو 260×75×65.

وأضاف أن البوابة مصنوعة من الجرانيت الوردي، وعليها نقوش بالحفر الغائر، وعلى جانبيها خراطيش ملكية تحوي أسماء الملك أمنمحات الأول.