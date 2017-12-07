التقى السفير المصري الجديد طارق القوني بعدد من أبناء الجالية المصرية في الكويت بمقر القنصلية وذلك في إطار حرصه على التواصل مع أبناء الجالية في مستهل فترة عمله بالكويت، على أن تعقبه لقاءات مماثلة مع مجموعات أخرى من أبناء الجالية بمختلف أطيافها.

وبحضور القنصل المصري بالكويت هويدا عصام وعدد من أعضاء البعثة الديبلوماسية، بدأ القوني اللقاء بالوقوف دقيقة حدادا على أرواح شهداء الوطن، كما استعرض أبرز التطورات في مصر والإنجازات التي تحققت في مختلف المجالات، مطالبا الجالية بضرورة التكاتف والتوحد لمساعدة مصرنا الغالية على تجاوز ما يواجهها من تحديات.

وأشاد القوني بالتنوع الكبير للجالية المصرية وما تقدمه من نموذج مشرف لأبناء مصر بالخارج، وطالب بالانخراط بفعالية وبذل كل جهد ممكن للإسهام في عملية التنمية في الكويت.

هذا وتناول الاجتماع عددا من الموضوعات التي تهم أبناء الجالية ومن بينها دعم مبادرات التنسيق والمساعدة الإنسانية بين أبناء الجالية والتأمين الصحي للمصريين بالخارج وشحن الجثامين، كما تم استعراض أبرز التطورات في الخدمات التي تقدمها القنصلية في الكويت، وسبل الارتقاء بها في حدود الإمكانات المتاحة، حيث أكد على جاهزية البعثة الديبلوماسية بكل مكاتبها لخدمة المواطنين وانفتاحها على تلقي أي آراء أو مقترحات من شأنها تقديم مزيد من الخدمات للمواطنين.