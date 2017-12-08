شرم الشيخ - ناهد إمام - ووكالات

أكد الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي ان مصر لديها رؤية تجاه شبابها وشباب القارة الأفريقية، مشيدا في الوقت ذاته بتجربة منتدى شباب العالم.

وقال الرئيس السيسي - في جلسة ريادة الأعمال بمنتدى «أفريقيا 2017» الذي تنظمه وزارة الاستثمار والتعاون الدولي، بالتعاون مع الوكالة الإقليمية للاستثمار التابعة لمنظمة الكوميسا امس - «اسمحوا لي في البداية أن أرحب بكم جميعا.. و(أنا) سعيد جدا بوجود الرئيس الرواندي في هذا اللقاء.. نحن في مصر لدينا رؤية تجاه شبابنا في مصر وشباب القارة الافريقية، وإننا لسنوات مضت أغفلنا استدعاء هذا الدور ودعمه وتشجيعه، ولدينا في مصر تجربة عظيمة جدا استمرت سنة تقريبا، وكانت آخر فعالية تمت منتدى شباب العالم خلال الشهر الماضي».

وأضاف الرئيس ان تجربتنا في هذا الأمر كانت تجربة رائعة جدا على مدار سنة تقريبا من شهر نوفمبر العام الماضي، كنا نلتقي في مصر بشباب مصري ونسمع منهم ويتحدثون لنا وينتقدونا ونتفاهم معهم.. وكانت تجربة أكثر من رائعة، وبالتالي وجدنا أن التجربة مهمة جدا ورأينا أن نتحدث عنها ونقدمها من خلال منتدى شباب العالم الذي انعقد في شرم الشيخ الشهر الماضي.. وكان فرصة عظيمة للمشاركة الشبابية من كل دول العالم والقارة الأفريقية.

وتابع: «كل قادة أفريقيا والعالم منتبهون جدا للدور والأهمية الكبيرة التي لا بد أن نضعها في الاعتبار، وتكون مساهمة حقيقة ومشاركة من شباب مصر والعالم في كل دولنا.. ويكون هناك تفاهم حقيقي.. لأن المستقبل هو مستقبل الشباب».

وقال الرئيس إننا نرى الشباب هو الأمل والطموح والنقاء والقدرة وبالتالي هذا المؤتمر الذي نشارك فيه فرصة (للحوار معهم)، وأؤكد أن قلوبنا مع الشباب وإننا على استعداد (للعمل) مع شبابنا بلا حدود.

وأضاف: «إن الاقتصادات المتقدمة والنامية تهتم على حد سواء بدعم الابتكار ورواد الأعمال والشباب لما لهم من مساهمة إيجابية في النمو الاقتصادي، حيث نشاهد كيف أن مجموعة من رواد أعمال الشباب يقومون ببناء وتنمية شركات تصبح في وقت وجيز شركات عالمية تتجاوز قيمتها السوقية إجمالي الناتج المحلي لبعض الدور».

وتابع: «أود أن أؤكد ثقتي في قدرات شبابنا وإمكاناتهم الواعدة، لاسيما في ضوء أن نسبة عمرهم أقل من 25 عاما في أفريقيا تصل إلى حوالى 60% من إجمالي سكان القارة، كما (ينمو) حجم السوق الأفريقية ليصل عام 2050 إلى 2.4 مليار نسمة مما يترتب عليه أهمية تعزيز التعاون بين الحكومات والقطاع الخاص لحشد كل مواردنا وتحفيز وتنمية ريادة الأعمال في افريقيا، كما أشدد في هذا السياق على أهمية مواكبة التطورات التكنولوجية على الساحة العالمية وتعظيم الاستفادة من الفرص المتاحة حتى تستطيع افريقيا اللحاق بركب الثورة الصناعية الرابعة».

وأضاف الرئيس السيسي: «من هذا المنطلق فقد سبق وأن أعلنت خلال فعاليات منتدى شباب العالم في شهر نوفمبر الماضي هنا في شرم الشيخ عن تأسيس أول مركز إقليمي لرواد الأعمال في أفريقيا ليكون بمنزلة منصة للتعاون وتبادل الخبرات لدعم ومساندة رواد الأعمال في القارة».

وتابع الرئيس السيسي: «كما تم إصدار تشريعات وقوانين جديدة تتواكب مع التطورات الاقتصادية مثل قوانين التراخيص الصناعية وخدمات الدفاع الإلكتروني وتعديل قانون الشركات بما يساهم في تقدم وازدهار بيئة الأعمال في مصر».

وأضاف: «بالإضافة إلى ما سبق كما كذلك تأسيس مراكز خدمات رواد الأعمال في كل محافظات مصر، بهدف مساعدة الشركات الناشئة ومن خلال تقديم خدمات تأسيس الشركات وغيرها من الخدمات الحكومية فضلا عن تقديم البرامج التدريبية وورش العمل والتقديم الفني والدعم الفني والقانوني وتقديم معلومات حول مصادر التمويل المختلفة وطرق الحصول عليها».

واختتم رئيس الجمهورية كلمته بالقول: «شباب أفريقيا الواعد أنتم مستقبل هذه القارة وميزتها التنافسية أنتم مصدر قوتها الحقيقي وأمنها في غد أفضل، نؤكد على دعمكم ومساندتكم ونعتمد عليكم لتحقيق طموحاتنا جميعا في المستقبل الذي نرجوه لقارتنا الغالية».