القاهرة ـ مجدي عبدالرحمن

أجرت شركة تنمية الريف المصري القرعة التكميلية على مجموعة من اراضي الطرح الاول لمشروع استصلاح وتنمية المليون ونصف المليون فدان بمساحات تبلغ 61 الف فدان منها 50 الف فدان في منطقة المغرة و11 الف في توشكى.

وأكد رئيس الشركة عاطر حنطورة لـ «الانباء» انه سيتم اجراء قرعة تكميلية ثانية في منطقة الفرافرة تقتصر على من سبق لهم التأهل في قرعة الطرح الاول لمنطقة الفرافرة ولم يحالفهم الحظ فور تجهيز اراضٍ جديدة تصلح للطرح في الفرافرة وسيتم ذلك قريبا، حيث يتم حاليا حصر بعض المساحات الجديدة القابلة للطرح في الفرافرة للبدء في سرعة تجهيزها فنيا لطرحها في اقرب وقت ممكن.

وردا على الزيادة التي طرأت على سعر الفدان في هذه القرعة التكميلية، قال حنطورة ان هذه الاسعار تم تحديدها من قبل لجان مشكلة من اكثر من جهة مختصة بالتسعير طبقا للقوانين، مشيرا الى ان تعويم الجنيه وتحرير سعر الصرف كان له تأثير كبير على اسعار العديد من التجهيزات الخاصة بالاراضي المطروحة، غير ان شركة تنمية الريف المصري حرصت على ان تتحمل الجانب الاكبر من فروق التكلفة الناتجة عن تحرير سعر الصرف لتتم اضافة زيادة محدودة على سعر الفدان في هذه القرعة التكميلية وفقا لارتفاع التكلفة ليصبح سعر الفدان في المغرة 20 الفا و900 جنيه، بينما تبلغ قيمة الفدان في توشكى 26 الف و250 جنيها.