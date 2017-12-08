أعلن د.أحمد عماد الدين راضي، وزير الصحة والسكان، عن ضخ 2 مليون و400 ألف vial‬ فيال من مستحضر بنسيلين طويل المفعول يوم الاثنين القادم ضمن 3 ملايين و300 ألف عبوة يتم طرحها تباعاً خلال الأسبوعين القادمين، والذي يستخدم في علاج الحمى الروماتيزمية، بمستشفيات الوزارة والصيدليات بجميع محافظات الجمهورية.

وأوضحت الدكتورة ألفت غراب رئيس مجلس إدارة شركة أكديما، أنه تم طرح 100 ألف عبوة أمس الاول ضمن 900 ألف عبوة، كان متعاقدا عليها من الصين، مشيرة إلى أنه سيتم ضخ الباقي 800 ألف في 20 ديسمبر الجاري ضمن تلك الشحنة.

وأضافت انه سيتم ضخ 2 مليون و400 ألف عبوة من إنتاج شركة المهن الطبية التابعة لشركة أكديما المملوكة للدولة، بدءا من يوم الاثنين القادم بمعدل 100 ألف عبوة كل يوم. الجدير بالذكر ان مصر تستهلك 6 ملايين vial من مستحضر البنسيلين طويل المفعول سنويا، بمعدل 500 ألف شهريا.