استقبل الفريق محمد فريد رئيس أركان حرب القوات المسلحة الفريق الركن حمد محمد ثان الرميثي رئيس أركان القوات المسلحة الإماراتية والوفد المرافق له الذي يزور مصر حاليا، حيث أجريت مراسم استقبال رسمية واستعراض حرس الشرف وعزفت الموسيقى العسكرية السلام الوطني لكلا البلدين.

وقالت القوات المسلحة، في بيان امس، ان اللقاء تناول أهم المستجدات والمتغيرات المتلاحقة على الساحة الإقليمية، وبحث عدد من الملفات والموضوعات ذات الاهتمام المشترك في ضوء دعم مجالات الشراكة والتعاون بين القوات المسلحة لكلا البلدين الشقيقين، وتنسيق الجهود لمواجهة التحديات الراهنة، لاسيما في الحرب على الإرهاب، وإرساء دعائم الأمن والاستقرار بمنطقة الشرق الأوسط.