شرم الشيخ - ناهد إمام

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إن حجم الاستثمارات المصرية - الافريقية في مجالات الطاقة والتعدين والزراعة وتكنولوجيا الاتصالات وغيرها، بلغ أكثر من مليار دولار، بإجمالي تراكمي 9 مليارات دولار، مما وفر آلاف فرص العمل لشباب القارة.

وأضاف السيسي، خلال الكلمة التي ألقاها في افتتاح منتدى «أفريقيا 2017 - الكوميسا» امس، بشرم الشيخ، إن تحقيق آمالنا في المستقبل الذي نرجوه لإفريقيا مرتبط بالعمل الدؤوب، ويتطلب توافر الإرادة القاطعة من الجميع وعلى كل المستويات، لجذب مزيد من الاستثمارات، مضيقا انه يؤكد اعتزاز مصر بانتمائها الافريقي، وأنها تبذل جهودا مستمرة نحو التكامل، وهناك اهتمام بتحقيق أجندة تنمية أفريقيا 2063.



وأوضح السيسي، أن مصر تدعم المشروع الملاحي لربط بحيرة فيكتوريا بالبحر المتوسط، وتشجع الاستثمارات المصرية في أفريقيا، خاصة في قطاعات البترول والزراعة وتكنولوجيا المعلومات، كما قال، إن مصر تظل داعما للقضية الافريقية وشريكا في تنمية قارتنا الغالية بما يحقق مصالح شعوبنا ويلبي تطلعاتها.



من جانبه، قال رئيس جمهورية رواندا رول كاجامى، إنه يتفق مع رؤية السيسي للشراكة بين دول القارة بهدف تمكين الشباب، مطالبا بتحويل دور الحكومات إلى دعم حقيقي للشباب ورجال الأعمال.



بدوره، قال رئيس جمهورية كوت ديفوار الحسن واتارا، إن القارة تمتلك 60%من الأراضي الصالحة للزراعة ومصادر كبيرة من الطاقة، مبينا ان إفريقيا من أحد 10 اقتصادات نشطة في العالم.

أما رئيس غينيا ورئيس الاتحاد الافريقي ألفا كوندي، فأعلن أن دول القارة تتعرض لهجمات إرهابية مما تؤثر على القدرة على خلق بيئة اقتصادية واجتماعية متطورة، مشيرا إلى الإرهاب الواقع على مدينة العريش، وأشار الى ان التجارة الحرة الافريقية ستزيد من الفرص للتعاون المشترك.



وعلى هامش المنتدى، وقع البنك الدولي ومصر امس بحضور وزير الإسكان والقائم بأعمال رئيس مجلس الوزراء د.مصطفى مدبولي، والمدير الإداري العام بالبنك الدولي د.كريستالينا جورجييفا، اتفاقية قرض بقيمة 1.15 مليار دولار لدعم الإصلاحات الجارية التي ساعدت على تحقيق استقرار الاقتصاد المصري واجتذاب استثمارات خاصة بقيمة 17 مليار دولار في قطاع الطاقة، فضلا عن تمكين الحكومة من زيادة مخصصات الإنفاق على برامج الحماية الاجتماعية.

وقد وقع الاتفاقية عن الجانب المصري وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي د.سحر نصر، في حين وقع د.أسعد عالم المدير الإقليمي لمصر واليمن وجيبوتي بالبنك الدولي عن البنك، حيث قالت نصر ان اتفاقية القرض هي الثالثة والأخيرة في سلسلة ضمت 3 قروض سنوية لأغراض سياسة التنمية.