وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي، الشكر للشعب المصري الذي تحمل ومازال يتحمل ضغوطا هائلة، قائلا: «جزء كبير من الاستثمار كان مرتبطا بإرادة شعب وليس إرادة حكومة أو قيادة، التحديات الموجودة في مصر كانت ضخمة جدا، ومش ممكن أتكلم عن اللي اتعمل بدون أن أذكر دور الشعب المصري.. أنا لا أجامله ولكني أقر واقعا».

وشدد السيسي خلال مشاركته بمائدة مستديرة حول فرص الاستثمار في مصر خلال منتدى أفريقيا 2017 المنعقد بشرم الشيخ على أن هناك جهدا مبذولا خلال السنوات الأربعة الماضية من إعداد بنية أساسية متطورة، وطاقة سواء كهربية أو غاز، مؤكدا أنه ليس لدينا أي مشكلة في أي حجم من الاستثمارات يتم استيعابها لأنها متوافرة، ومضيفا أن لدينا شبكة طرق تصل إلى خط الحدود الدولية لحدودنا الغربية والجنوبية، ومستمرون في هذا العمل، كما يتم رفع كفاءة شبكة الموانئ البحرية والجوية لتستطيع أن تؤدي الخدمة».

وأكد السيسى أنه تم إنجاز جزء كبير من إصلاح البنية التشريعية المناسبة لجذب المستثمرين، وتابع: «نخطو خطوات جيدة في مجال برنامج الإصلاح الاقتصادى، وليست لدينا أى مشكلة حاليا فيما يتعلق بسعر صرف الدولار».

ووجه السيسى رسالة للمستثمرين قائلا: «لديكم فرص قوية في مصر، لأن لدينا محورا اقتصاديا لقناة السويس، وهو شريان يمر به 20% من التجارة العالمية، وتم تطويره خلال الثلاث سنوات الماضية، وخفض زمن الرحلة 11 ساعة، ويسمح بالتحرك بشكل متواز، كما أن لها قوانينها الخاصة لتجذب أكثر»، واستطرد: «مستعدون أن نشجع أي مستثمر جاد، وسندعمه بشكل كامل».

وأشار إلى أن هناك محاولات لاختصار الإجراءات المطلوبة، بعمل مجمع من الإسكان والصناعة والاستثمار، لتسهيل الحصول على التراخيص لفرص حقيقية بمناطق صناعية بشكل جيد، وكذلك التمويل بما يقرب من 200 مليار جنيه بفائدة 5% فقط للصناعات الصغيرة ومتناهية الصغر، لإعطاء فرصة لرواد ورائدات الأعمال.

وخلال الجلسة داعب السيسي رجل الأعمال نجيب ساويرس، قائلا: «دايما أنت مثير للمتاعب»، ردا على تساؤله حول المجلس الأعلى للاستثمار، وأشار السيسي إلى أن مجلس الاستثمار انعقد مرة واحدة، وموضحا أنه لا بأس أن يكون هناك تواجد للمستثمرين ليتحدثوا ويتم السماع لوجهات نظر أخرى، ومشكلاتهم وحلها.

واضاف السيسي: «أقدر فكرة استخلاص الدروس والعبر من أسباب المنازعات»، لافتا إلى أن السبع سنوات الماضية كانت فترة صعبة، وكانت هناك أشياء على عكس إرادة الدولة والقانون، فيتم تشكيل مجموعة عمل صغيرة لرؤية الأسباب التي أدت إلى هذه المنازعات حتى لا تتكرر مرة أخرى.