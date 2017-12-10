القاهرة - مجدي عبدالرحمن

علمت «الأنباء» أن لجنة العلاقات الخارجية جمدت زيارتها التي كانت مقررة إلى الولايات المتحدة الأميركية للقاء أعضاء الكونغرس بعد صدور قرار الرئيس دونالد ترامب بنقل السفارة الأميركية إلى القدس المحتلة.



كما أكد مجموعة من النواب أن مباحثات الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مع الرئيس عبدالفتاح السيسي خلال زيارته إلى القاهرة غدا الاثنين ستتناول القرار الأميركي بشأن القدس.

من ناحية أخرى، يبدأ اليوم وفد برلماني رفيع المستوى برئاسة رئيس اللجنة طارق رضوان أول تحرك خارجي بزيارة مقر البرلمان الأوروبي لإجراء مباحثات مع قيادات وأعضاء البرلمان سعيا للتوصل إلى اتفاق على مشاركة أوروبية جادة في الدفاع عن عروبة القدس والحصول على تعهد بعدم الانسياق وراء أميركا ونقل أي من الدول الأوروبية سفارتها إلى القدس المحتلة.