شرم الشيخ - ناهد إمام

شهد اليوم الأخير للمنتدى توقيع وزير التعليم العالي د.خالد عبدالغفار على اتفاقية تعاون مع د.شريف الخولي شريك أساسي بجامعة ريجينسي جنوب أفريقيا، بحضور وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي د.سحر نصر، وذلك لإنشاء فرع للجامعة بالقاهرة، حيث صرح عبدالغفار بأن الاتفاق يأتي في إطار التوسع بمنظومة التعليم العالي وتوجهات الرئيس السيسي بالتوسع في صناعات عريقة ومرونة على المستوى العالمي، كما شهد اليوم الأخير توقيع اتفاق تعاون بين د.اوراما رئيس البنك الأفريقي للتصدير والاستيراد وبنك وفا التجاري.

هذا، وشهدت فعاليات المنتدى عقد اجتماع بين اتحاد الغرف المصرية والأفريقية مع وزير الاقتصاد التشادي لمناقشة تنمية التبادل التجاري وإنشاء طريق بري يربط بين مصر وتشاد يمر عبر 4 دول أفريقية، ولاسيما أن الطريق الحالي غير ممهد ويحجب التبادل السلعي، في حين أن الطريق الجديد سيعمل على خفض أسعار السلع بين البلدان الأفريقية التي ستتشارك في الطريق.

وخلال جلسة «مصر الجديدة» في المنتدى، أعلنت الوزيرة د.سحر نصر، أن مصر أرض الفرص الاستثمارية والجاذبة، حيث تعد أهم وأبرز الفرص الاستثمارية حاليا بمجالات الطاقة الجديدة والبترول والإنشاءات والكهرباء، موضحة وجود خريطة استثمارية شاملة لكل الفرص المتوافرة أمام المستثمرين الراغبين في التعاون والتنفيذ.



بدوره، اعلن رئيس البورصة محمد فريد خلال نفس الجلسة، إن هناك 3 أعمدة لخطة التنمية، أهمها تشريعات الإصلاح المالي، وإعادة تسعير الخدمات مثل الكهرباء مثلا وأيضا منح الشركات الخاصة الفرص للعمل في مجالات النقل بحيث تساهم في تفعيل السوق.

إلى ذلك، اختتمت فعاليات منتدى «افريقيا 2017» حيث ألقت وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي د.سحر نصر التوصيات التي تضمنت 5 نقاط، وهي: تفعيل مبادرة تأسيس أول مركز إقليمي لريادة الأعمال في أفريقيا وإعداد برامج متخصصة لريادة الأعمال، وتبني مبادرة التمويل لزيادة مشاركة الشباب في المشروعات، وزيادة التكامل الاقتصادي لرفع معدل النمو الاقتصادي والتنمية في دول القارة الأفريقية، وإقامة مشروعات مشتركة خاصة في البنية التحتية الأساسية لدعم الاستثمارات والتبادل التجاري، وتعزيز دور القطاع الخاص والحكومات، والتعاون بين المنظمات من أجل زيادة الاستثمارات بين دول القارة ودعم المرأة في جميع مجالات النشاط الاقتصادي في أفريقيا لتحقيق الاستقرار الاقتصادي.