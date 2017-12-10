أعلن رئيس قطاع المياه الجوفية، بوزارة الموارد المائية والري د.سامح صقر عن إنشاء سد شلاتين الذي ستبلغ سعته التخزينية 7 ملايين متر مكعب من المياه ويساهم بشكل كبير في تنمية المنطقة وحمايتها من أخطار السيول، مشيرا إلى أن ارتفاعه يصل إلى 12 مترا، وهو بذلك يعتبر من أكبر السدود التي يتم إنشاؤها في الصحراء الشرقية من حيث الارتفاع وسعة التخزين.

وقال ان الشركة الوطنية للمقاولات العامة والتوريدات التابعة لجهاز الخدمة الوطنية، ستقوم بتنفيذه في إطار البروتوكول الموقع بين وزارة الموارد المائية والري والشركة لتنفيذ أعمال الحماية الكبرى بمحافظة البحر الأحمر.