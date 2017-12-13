غادر المصري وحيد الرفاعي المعتدى عليه الذي شغلت قضيته الرأي العام الأسبوع الماضي، مستشفى الصباح في وقت مبكر من صباح أمس عائدا إلى منزله لاستكمال العلاج بعد تحسن حالته الصحية، وعلى أن يعود إلى عمله في أحد محلات تصليح الدراجات النارية في وقت قريب.

وحول ما اثير مؤخرا بخصوص مصاريف علاجه علم موقع (مصريون في الكويت) أنه ومنذ اليوم الأول لدخول وحيد الى المستشفى، وقد أخبر مسؤول في القنصلية المصرية أنه سيتحمل مصاريف العلاج كاملة.

وعلم الموقع أن وحيد رفض من البداية أن يتحمل أحد مصاريف ونفقات علاجه، لكن المسؤول في القنصلية بادر بالأمس وفي وقت مبكر من الصباح (حتى قبل ظهور الفيديو الذي استغرب من تحمل وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل) بتكليف أحد العاملين في القنصلية بالتوجه الى حسابات المستشفى ودفع المصروفات كاملة والتي تحملها المسؤول من جيبه الخاص مع إصراره على أن يصدر وصل الدفع باسم وحيد وهذا ما حدث بالفعل.

وبهذا يكون مسؤول القنصلية هو من تحمل مصاريف علاج وحيد وليس غيره ولم تتحمل أي جهة مصرية أو كويتية هذه النفقات.