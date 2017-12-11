القاهرة - مجدي عبدالرحمن

أعلنت 73 ألف صيدلية في جميع أنحاء مصر مقاطعة الأدوية المصنعة في اميركا وصرف البدائل المصرية أو من الدول الأخرى، تنفيذا لقرار نقابة الصيادلة العاجل ردا على القرار الأميركي بنقل السفارة الأميركية إلى القدس، في الوقت الذي قررت فيه نقابة الأطباء عدم كتابة الاطباء للأدوية الأميركية الصنع في روشتاتهم للمرضى تفعيلا لقرار المقاطعة.

وقال أمير هارون رئيس شعبة أصحاب الصيدليات بغرفة تجارة القاهرة إن قرار مقاطعة الدواء الأميركي هو محاولة لتحجيم الأدوية الأميركية، التي لها بدائل بالتعاون مع المواطن المصري، وذلك من خلال توعيته تجاه الموقف الأميركي المرفوض شكلا وموضوعا.