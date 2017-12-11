القاهرة ـ مجدي عبدالرحمن

أعلن وزير الزراعة د.عبدالمنعم البنا في تصريحات لـ «الأنباء» انه تم البدء فعلا في تنفيذ المشروع القومي الثاني بإنشاء 100 الف صوبة زراعية بتكلفة 20 مليار جنيه في جميع المحافظات بطاقة انتاجية مليون فدان تساهم في سد الفجوة الغذائية والتصدير وايجاد فرص عمل جديدة للشباب.

من جانبه، قال مستشار وزير الزراعة د. سعد نصار انه تم تعديل مسار الزراعة في الصوب حيث كان مستهدفا ان تنشأ صوبة على كل ثلاثة قراريط فتم التعديل لتكون على فدان.

واضاف لـ «الأنباء» ان انتاج الثلاثة قراريط يعطي طاقة انتاجية تقدر بفدان اي ان الفدان الواحد يعطي انتاجية ثمانية افدنة وهو ما يعني ان الصوب الزراعية تعطي انتاجية 800 الف فدان وهو يمثل مشروعا قوميا ثانيا الى جانب المليون ونصف المليون فدان. وأكد ان هذا المشروع يجمع ما بين توفير الغذاء والحفاظ على نقطة المياه والتوسع في زراعات الخضراوات والنباتات الطبية والعطرية والفاكهة الموسمية.