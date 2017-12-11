من فنادق فاخرة الى أحياء سكنية راقية ومطار حديث وبرج يبلغ ارتفاعه 345 مترا، تعتزم مصر إبهار العالم بعاصمة ادارية جديدة.

وقال خالد الحسيني الذي كان يقدم المشروع لقرابة 15 صحافيا أجنبيا خلال زيارة رسمية للموقع «لدينا حلم». وتقام العاصمة الجديدة على قرابة 170 كيلومترا مربعا، ويفترض أن تدب الحياة فيها تدريجيا اعتبارا من العام 2019 وأن يقيم فيها مع مرور الوقت 6 ملايين شخص.

وتعتبر الحكومة المصرية أن العاصمة الجديدة هي محاولة للابتعاد عن القاهرة القديمة المزدحمة والمكتظة بالسكان. وبحسب الأرقام الرسمية، فإن القاهرة الكبرى التي يقطنها الآن 18 مليون نسمة يفترض أن يصل عدد سكانها إلى 40 مليونا في العام 2050.

ويقول اللواء أحمد زكي عابدين رئيس شركة العاصمة الادارية للتنمية العمرانية المسؤولة عن إدارة المشروع «ستكون مدينة ذكية تستخدم التكنولوجيا الحديثة لتوفير كل الخدمات». وقال الوزير المفوض للشؤون التجارية في سفارة الصين في القاهرة هان بينغ «نحن متفائلون بمشاركة شركات صينية في العاصمة الجديدة». وأبدت بكين كذلك اهتماما بالمنطقة الاقتصادية والصناعية في العاصمة الجديدة ولكن المفاوضات لم تنته بعد.