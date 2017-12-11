صرح رئيس جهاز تنمية مدينة 6 أكتوبر م.عصام بدوي، بأنه تم تدشين مجسم «مصر الحرة»، ووضعه على طريق محور 26 يوليو، بمدينة 6 أكتوبر، وهو مجسم جمالي يعبر عن تطلع مصر إلى المستقبل وتوجهها نحو الغد المشرق.

حيث صممه رئيس الإدارة المركزية لإدارة تجميل المدن بالهيئة د.باسم فاضل، ليؤكد ريادة المدن الجديدة لا في البناء والتعمير فحسب، بل في تقديم أعمال جمالية تؤكد على الهوية الجمالية والقومية لمصر.

وقال رئيس الإدارة المركزية لإدارة تجميل المدن إنه تم تنفيذ العمل بارتفاع يتجاوز 12 مترا، ويستوحي تكوينه من ألوان العلم المصري، والذي تم استخدامه للطبيعة القومية للعمل.