إعداد : ناهد إمام ـ مجدي عبدالرحمن

كشفت مصر حقيقة إنشاء أكبر سد مائي تعتزم بناءه في منطقة شلاتين قرب الحدود السودانية، حيث قال المتحدث الرسمي باسم وزارة الموارد المائية والري د.حسام الإمام ان التمهيد لإنشاء سد في منطقة وادي حوضين بشلاتين، يتعلق بالأعمال التي تنفذها الوزارة لأغراض الحماية من أخطار السيول والاستفادة من مياهها.

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كشف وزير الآثار د.خالد العناني رفض مصر خروج قناع توت عنخ آمون والتوابيت الحربية لمعرض في اميركا، مضيفا أنه سيتم إخراج مقتنيات أخرى للملك توت عنخ آمون والتي ستدر ملايين الدولارات سنويا، بالإضافة إلى تعديل بعض التعاقدات.

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أصدر القائم بأعمال رئيس الوزراء د.مصطفى مدبولي القرار رقم 2581 لسنة 2017 بتعيين السفير أحمد شهاب الدين نائبا للرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة لمدة عام بناء على ما عرضته د.سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي وبعد موافقة وزير الخارجية على الانتداب.

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تصل وزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية بسويسرا ماري جابرييل انايشن فلايش اليوم إلى القاهرة لإطلاق استراتيجية التعاون السويسري في مصر 2017 ـ 2020 مع وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي د.سحر نصر، حيث أوضحت السفارة السويسرية بالقاهرة أن الزيارة تستغرق يومين وتأتي في إطار الشراكة السويسرية ـ المصرية طويلة الأمد، حيث تمول سويسرا مشاريع تنموية بجميع أنحاء الجمهورية في 3 مجالات، هي: «العمليات الديموقراطية وحقوق الإنسان»، و«النمو الاقتصادي الشامل والمستدام مع خلق فرص عمل»، و«الهجرة والحماية».

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اجتمع وزير المالية عمرو الجارحي مع نظيره الليبي أسامة حماد، لمناقشة تعزيز التعاون الاقتصادي والمالي بين وزارتي المالية في الدولتين، وذلك في ضوء عمل اللجنة التي ستنعقد في يناير المقبل لبحث التعاون المشترك بين البلدين في كل المجالات.

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اتهم اكثر من 30 نائبا وزير الصحة د.احمد عماد الدين بالفشل في ادارة ملف ازمة اختفاء حقن البنسلين من جميع الصيدليات وتعريض حياة المرضى خاصة مرضى الروماتيزم للخطر في الوقت الذي بدأ النواب الحصول على تواقيع زملائهم للوصول الى النصاب القانوني لطرح الثقة بالوزير مع استعداد 3 نواب لاستجواب الوزير لتقديم وزارته بيانات غير حقيقية عن ازمة البنسلين ونواقص الادوية في الأسواق.

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استبعد رئيس الشعبة العامة للسيارات باتحاد الغرف التجارية اللواء حسن سليمان حدوث تخفيض في اسعار السيارات في السوق المصرية بعد سريان تخفيض التعريفة الجمركية على السيارات الأوروبية، مضيفا أن انخفاض القيمة الجمركية على السيارات التي أعلن عنها رئيس هيئة الجمارك طبيعية حيث تتم كل عام وان التعريفة الجمركية تبلغ 40%، ومع استمرار الخفض فإن الجمارك ستصل إلى 4% فقط.