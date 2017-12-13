قررت وزيرة التضامن غادة والي إيقاف 26 موظفا بالوزارة ثبت تعاطيهم المخدرات.

وقالت الوزارة ان صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي التابع للوزارة بدأ بتنفيذ حملات الكشف عن تعاطي المخدرات، حيث قام بإجراء التحاليل لـ 472 موظفا في مديريات التضامن بمحافظات القاهرة والجيزة والإسكندرية حتى الآن، وتبين وجود 26 حالة إيجابية يتعاطون المواد المخدرة وهي «الحشيش والترامادول» بنسبة تعاط بلغت 5.5%، مشيرة إلى أن الجزاءات ستصل إلى الفصل عن العمل في حالة إعادة الكشف على الموظفين مرة أخرى بعد انتهاء مدة إيقافهم وثبوت استمرارهم في تعاطي المخدرات.