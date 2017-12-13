إعداد: ناهد إمام ـ مجدي عبدالرحمن

أعلن وزير البترول والثروة المعدنية م.طارق الملا بدء التشغيل التجريبي لأحدث مستودع لتخزين وتداول وشحن المنتجات البترولية التابع لشركة مصر للبترول الذي أقيم على مساحة 120 ألف متر مربع بمدينة بدر بتكلفة استثمارية حوالي 33 مليون دولار وبطاقة تخزينية تصل إلى نحو 30 مليون ليتر من البنزين بأنواعه والسولار.

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أكد أمين عام الجانب المصري بمجلس الأعمال المشترك مع روسيا د.علاء عز أنه تم الانتهاء من دراسة الجدوى الخاصة بالمركز اللوجيستي المصري المزمع إقامته في روسيا خلال شهرين من الآن، مضيفا ان دراسات الجدوى ستحدد التكلفة الاستثمارية للمركز وكذلك مساحته فضلا عن تحديد موقعه إذا كان سيتم إنشاؤه في موسكو أو على الحدود.

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قال رئيس اتحاد الغرف المصرية أحمد الوكيل ان حجم استثمارات صناعة الدواء في مصر يبلغ نحو 120 مليار جنيه من خلال 123 مصنعا، وتضم الصناعة أكثر من 300 ألف عامل مباشر ويستحوذ الاستثمار الأجنبي على 40% من استثمارات القطاع وعلى 65% من قيمة سوق الدواء في مصر.

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أعلن وزير التربية والتعليم د.طارق شوقي انه تقرر توفير بنوك أسئلة لخدمة منظومة الثانوية العامة الجديدة، وسيتم تسليم الطلاب تابلت، وسيكون الامتحان أونلاين، ولن يكون هذا الامتحان امتحانا موحدا، وسيتم ربط مناهج العلوم والرياضيات ببنك المعرفة، كما أنه سيتم استكمال العمل لتوفير شبكات الـ 4G لتوفير الإنترنت للجميع، وسيصبح التصحيح إلكترونيا لتقليل التظلمات والأخطاء التي تتكرر كل عام تدريب مليون معلم على بنك المعرفة وبرنامج المعلمون أولا.

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أعلنت وزارة الإسكان أنها بصدد مرحلة الفرز النهائي لأوراق المتقدمين في الإعلان التاسع للإسكان الاجتماعي، حيث من المتوقع ان تعلن أسماء الفائزين، قبل نهاية العام الحالي.