القاهرة ـ مجدي عبدالرحمن

قررت هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بوزارة الإسكان واجهزة المدن التابعة لها بدء تسليم وحدات مشروع الإسكان المتوسط المعروفة بـ «دار مصر» بداية من العام 2018، حيث قال مساعد نائب وزير الإسكان لقطاع تطوير وتنمية المدن الجديدة م.كمال بهجات في تقرير هام الى لجنة الإسكان البرلمانية أن أول مدينتين سيتم تسليمهما بالمرحلة الثانية هما مدينتا الشيخ زايد والمنيا الجديدة والتى تجاوزت نسب التنفيذ فيهما 95% تقريبا.

وأشار إلى أن باقى المدن المطروح بها شقق بمشروع «دار مصر» هي: «القاهرة الجديدة وأكتوبر وبدر والعبور والعاشر من رمضان والسادات ودمياط الجديدة» فسيتم تسليم وحدات المرحلة الثانية للحاجزين بها على التوالي وفقا لمعدلات التنفيذ.

وذكر ان المرحلة الثالثة من مشروع الإسكان المتوسط «دار مصر» لن يتم طرحها قبل نهاية العام المالي الجاري 2017 ـ 2018 في 30 يونيو المقبل.

وأضاف أن هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بدأت بالفعل في تنفيذ 15 ألف شقة بمساحات من 100 إلى 150 مترا مربعا بالمدن الجديدة ضمن المرحلة الثالثة للمشروع ولكن جار استكمال إجراءات التنفيذ للوحدات وكذلك ننتظر تسليم المرحلتين الأولى والثانية قبل طرح الثالثة وان المرحلة الأولى بدأ تسليمها بالفعل والثانية خلال أسابيع قليلة سنعلن عن مواعيد تسليم أول مدينتين بها.

وأشار إلى أن المرحلة الثالثة من شقق «دار مصر» للإسكان المتوسط ستتم إعادة تسعيرها بصورة عادلة لتتواكب مع نسب ارتفاع أسعار مواد البناء المختلفة وتكلفة التنفيذ للوحدات.