القاهرة - مجدي عبدالرحمن

أعلنت هيئة موانئ البحر الأحمر، عن بدء وصول سفن الأبحاث الخاصة بالتنقيب عن البترول والغاز الطبيعي على طول سواحل البحر الأحمر، بعد اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية، حيث قال رئيس هيئة موانئ البحر الأحمر اللواء هشام أبوسنة، في بيان، إن ميناء سفاجا استقبل امس سفينة الأبحاث الصينية Dong Fang Kanten التابعة لشركة جنوب الوادي القابضة للبترول، لإجراء أبحاث بترولية عن البترول والغاز الطبيعي، على طول سواحل البحر الأحمر في الحدود المصرية من سفاجا حتى برانيس، وذلك لاول مرة منذ ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية.

وكان وزير البترول المصري طارق الملا، قال إن اتفاقية ترسيم الحدود بين السعودية ومصر أتاحت لمصر ثروة بترولية هائلة في البحر الأحمر، بعدما آلت ملكية الجزيرتين إلى المملكة، وهو الأمر الذي سيسمح للوزارة في البحث والتنقيب عن النشاط البترولي في هذه المنطقة للمرة الأولى.