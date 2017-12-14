غيّب الموت أمس الإعلامية الكبيرة سامية صادق، رئيسة التلفزيون السابقة، عن عمر يناهز 88 عاما بعد صراع مع المرض.

وكانت صادق قد أصيبت بجلطة دماغية نقلت على إثرها إلى أحد المستشفيات الخاصة حتى لفظت أنفاسها الأخيرة صباح أمس.

وساميـة صــادق مــن مــواليــد 1 مارس 1929 بمحافظة القاهرة، وقد حصلت علي ليسانس آداب قسم إنجليزي من جامعة القاهرة في العام 1950 ودبلوم معهد الإذاعة بالعام 1952، ثم على دبلوم عال من مركز الدراسات الاجتماعية بشيكاغو في 1980، كما قدمت الكثير من البرامج الإذاعية منها «فنجان شاي»، «حول الأسرة البيضاء»، «نجوم الشاشة» و«ما يطلبه المستمعون»، وعملت بالإذاعة في العام 1950، ثم مديرا لإدارة المنوعات عام 1954، ثم مديرا للبرنامج العام ثم رئيسا للشبكة الرئيسية بالإذاعة، إلى أن تولت رئاسة التليفزيون المصري، ثم مستشارا إعلاميا لوزير الهجرة والمصريين في الخارج.