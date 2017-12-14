القاهرة ـ ناهد إمام

وقعت مصر ممثلة بوزيرة الاستثمار والتعاون الدولي د.سحر نصر مع سويسرا إعلانا مشتركا تضمن استراتيجية التعاون الجديدة للجانب السويسري في مصر للأعوام 2017 ـ 2020 بقيمة 86 مليون فرنك سويسري.

وقالت نصر في بيان صحافي «نعمل على التعاون في مجالات الاستثمار في العاصمة الجديدة والمدن الجديدة، بالإضافة إلى محطات تحلية المياه، والإسكان الاجتماعي، وزيادة الدعم لتمويل الشمول المالي والقطاع المالي غير المصرفي، والمرأة والشباب».

وأشارت الوزيرة إلى المشروعات التي سبق تنفيذها بين البلدين، بالإضافة إلى المشروعات القائمة حاليا والتي من أهمها: مشروع إدارة المخلفات الخطرة للمستشفيات المنفذ بمحافظة الدقهلية بمبلغ 9.2 ملايين فرنك سويسري، ومشروع إدارة المخلفات الإلكترونية بمبلغ 1.17 مليون فرنك سويسري، والبرنامج القومي لإدارة المخلفات الصلبة بمبلغ 10 ملايين فرنك سويسري، وبرنامج تحسين خدمات مياه الشرب والصرف الصحي المرحلة الثانية في 4 محافظات قنا وسوهاج وأسيوط والمنيا بمبلغ 13 مليون يورو، وذلك مع عدد من الشركاء الأوروبيين في التنمية.

من جانبها، أكدت وزيرة الدولة السويسرية للشؤون الاقتصادية ماري فلايش أن أولويات سويسرا الرئيسية هي خلق الوظائف في الاقتصاد المصري، وتحسين حياة المصريين، وأوضحت أن التمويلات السويسرية في مصر تخدم ملايين المواطنين، فتطوير الجانب السويسري للمركز القومي لنقل الدم وفر خدمات نقل دم آمنة لنصف مليون مواطن، كما ساهمت مشروعات البنية التحتية السويسرية في مصر في مساعدة نصف مليون مواطن في الحصول على مياه نظيفة وصرف صحي حديث، كما استفاد 1.8 مليون مواطن من خدمات مراكز الكشف بالأشعة السينية، كما قدمت الحكومة السويسرية مساعدات إنسانية لحوالي 45 ألف لاجئ في مصر.