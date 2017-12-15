سلطنة عمان ـ جاسم التنيب

خلال فعاليات المؤتمر العالمي الثاني لمنظمة السياحة العالمية ومنظمة اليونسكو حول السياحة والثقافة، الذي استضافته سلطنة عمان ممثلة في وزارة السياحة ووزارة التراث والثقافة بالتعاون مع المنظمتين، أكدت المستشارة د.عادلة رجب نائب وزير السياحة المصرية في لقاء خاص مع «الأنباء» على الترحيب بسائحي دول الخليج، فمصر لا تنسى أن دول الخليج العربي وقفت حقيقة معها وقفة قوية اثناء أزمة السياحة، وشددت على الاهتمام بتقديم خدمة عالية الجودة للسائحين، وأن القاهرة تعمل على زيادة الاماكن الترفيهية لإرضاء العائلة ككل التي تأتي لمصر بهدف السياحة، وإلى تفاصيل الحوار:

ما النظرة المستقبلية للسياحة والثقافة في مصر؟

٭ بدأنا حاليا نخطو خطوات ايجابية في استعادة وهج السياحة المصرية، هذه الخطوات من الممكن أن نبني عليها للأعوام القادمة، واهم هذه الخطوات أولا: أهمية الاعتماد على تنوع الجنسيات وعدم الاعتماد على مصدر سياحي واحد، وفي هذا الصدد لابد أن نؤكد على أننا نرحب بكل الجنسيات، وأخص بالذكر دول الخليج التي وقفت معنا حقيقة وقفة قوية اثناء أزمة للسياحة المصرية.

وأؤكد أنه لابد من الاهتمام بشكل اكبر، وهذا معناه أن أوفر رحلات اكثر للطيران، وخاصة أثناء نهاية الأسبوع، فالسائحون لا يريدون المكوث في مكان واحد مدة طويلة، وبالتالي لابد من توفير عروض للسائحين بشكل كبير، فتبدأ الرحلات مثلا يوم الأربعاء وتعود منها كسائح يوم السبت ويكون مدارها طول العام وليست موسمية خلال فصل الصيف أو الأعياد فقط، وتكون الرحلات كل يوم أو رحلتين في اليوم لأن هناك فعلا طلبا على المقاصد السياحية، ولابد من الاهتمام بتقديم خدمة عالية الجودة، فالسائح الخليجي يحتاج خدمة عالية الجودة ولا يرضى بأقل من هذا، وايضا السائح يحب الأماكن الترفيهية، لذلك من خطط مصر المستقبلية زيادة الأماكن الترفيهية، وهذا معناه على سبيل المثال أن نعمل ووتر بارك للاطفال، فالسائح يأتي إلينا مع عائلته فلابد أن نوفر له ما يحتاجه للاستمتاع مع عائلته، وايضا الاهتمام بعمل سينمات ونزيد من عدد المسارح والمقاهي والكازينوهات كل هذا لابد أن يكون متاحا في كل الأماكن السياحية، وليس فقط في العاصمة القاهرة أو الاسكندرية.

كيف سيكون الاهتمام بالسياحة العائلية في مصر؟

٭ طبعا نشجع الساحة العائلة بشكل كبير، وأهم شيء نقوم به حاليا لتشجيعها هو رد الضريبة مثل ما هو معمول به في كثير من المدن الاوروبية، وكثير من الدول العربية وهذا لتشجيع السيدات على الشراء، ورد الضريبة بدأ بالفعل عندنا ولكن بشكل محدود وهدفنا تعميمه مستقبلا، وفي اطار الاهتمام بالسياحة العائلية نهتم بالأماكن الترفيهية فيوجد عندنا التزلج على الجليد ويعتبر من أحسن الأماكن الموجودة في العالم بالنسبة لصالات التزلج.

المؤتمر العالمي للسياحة ماذا استفادت منه مصر؟

٭ استفادت كثيرا، اطلعت على تجارب الدول المختلفة المهمة في مجال السياحة ومنها تجربة سلطنة عمان وتجربة البحرين في المحافظة على التراث والإرث الثقافي والمتاحف المقامة، هذه طبعا تجارب ثرية وغنية وسأزود بها وزير الآثار المصرية، لنستفيد منها.

متى يتحقق الأمل باندماج السياحة العربية والخليجية في إطار واحد؟

٭ السياحة العربية الخليجية هي بالفعل مندمجة فعندما تذهب إلى سلطنة عمان أو الكويت أو دبي أو المملكة العربية السعودية أو البحرين تشعر أنك فعلا في بيتك فلا يوجد أي فرق أو غربة، فالابتسامة والحب هي السمة السائدة في كل البلاد العربية وعلى رأسها الخليجية، ونأمل في إزالة التأشيرات بين جميع الدول العربية، أو ان يكون إتاحة التأشيرة السياحية سهلا بشكل اكبر لتيسير التنقل بين البلاد العربية، فهذا من شأنه الاسهام من التردد بشكل كبير بين الدول.