وزير النقل الروسي: انطلاق أول رحلة جوية بداية فبراير

القاهرة - ناهد إمام ووكالات

في انفراجة لأزمة توقف الرحلات الجوية والتي دخلت عامها الثاني، وبعد أيام قليلة من القمة الناجحة التي جمعت الرئيسين عبد الفتاح السيسي وفلاديمير بوتين في مصر، تقترب موسكو والقاهرة من توقيع اتفاق نهائي لاستئناف الرحلات الجوية بينهما اليوم.

الانفراجة الجديدة لملف الطيران، تأتي بعد أيام من المباحثات التي شهدتها القاهرة والتي شهدت إعلانا مبدئيا لاستئناف الرحلات الجوية، بعد توقيع عقود محطة الضبعة النووية بين الرئيسين المصري والروسي، ومناقشتهما العديد من ملفات وقضايا المنطقة وفي مقدمتها عملية السلام وتداعيات القرار الأميركي المنفرد بشأن القدس.

وفي الذكرى الثانية لإيقاف روسيا لرحلاتها الجوية مع مصر عقب حادثة سقوط الطائرة الروسية في سيناء، أشاد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بالجهود الكبيرة التي بذلتها السلطات المصرية لتأمين المطارات، مؤكدا جاهزية الجانب الروسي لاستئناف الرحلات الجوية بين القاهرة وموسكو في أي وقت، مشيرا إلى استئناف حركة الطيران المباشرة في القريب العاجل.

وعقب الإشادة الروسية بتأمين المطارات المصرية عقب الزيارات التي قامت بها الوفود الأمنية الروسية على مدار عامين، قال وزير النقل الروسي، مكسيم سوكولوف، امس ان توقيع بروتوكول استئناف الرحلات الجوية إلى مصر سيجري اليوم الجمعة فى موسكو.

وتوقع الوزير الروسى أن يصل وزير الطيران المدني شريف فتحي، على رأس وفد إلى العاصمة الروسية لتوقيع البروتوكول، إذ قال للصحافيين: «نتوقع أن يتم التوقيع عليه وعلى بروتوكول أمن الطيران اليوم بحضور وزير الطيران شريف فتحي».

وأكد وزير النقل الروسي ان الرحلة الأولى ستسير في أوائل فبراير المقبل إلى مطار القاهرة الدولي، على الخطوط الجوية الروسية «ايرفلوت».

وبحسب مصادر خاصة لـ«روسيا اليوم»، فإن الشركة الروسية قامت بإعداد مكاتبها داخل مطار القاهرة في مبنى الركاب رقم 2.

ومن المقرر تشغيل مكتب «ايرفلوت» خلال الأسابيع المقبلة في القاهرة بعد تطويره وزيادة سعته إلى 7.5 ملايين راكب سنويا حيث تم وضع الشعار الخاص بالشركة على المكاتب الجديدة، كما قامت بنقل معداتها وأوراقها من مكاتبها المغلقة في المبنى رقم 1 إلى المبنى الجديد.

من جانبه، أكد الخبير السياحي المصري عصام علي بحسب «العربية.نت» أنه من المتوقع عقب أولى رحلات الطيران في فبراير 2018 ستتبعها بداية من مارس رحلات الشارتر من المدن الروسية إلى منتجعات الغردقة وشرم الشيخ.

وتوقع الخبير السياحي أن يتخطى السياح الروس في مصر حاجز الـ 4 ملايين سائح خلال الموسم السياحي 2018، مشيرا إلى أن مصر تعطي السياحة الروسية أولوية كاملة، خاصة أنها تحقق إيرادات تقدر بـ 2.5 مليار دولار في الموسم السياحي الواحد.