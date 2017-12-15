القاهرة - خديجة حمودة

أكد وزير الخارجية سامح شكري على دعم مصر للجهود الحالية للإصلاح المؤسسي والهيكلي للاتحاد الأفريقي، التي تهدف إلى تعزيز حوكمة الدول الأعضاء للاتحاد، فضلا عن تمكين مفوضية الاتحاد الأفريقي من مساعدة الدول الأعضاء في تحقيق أهداف أجندة 2063 الإنمائية.

جاء ذلك في الكلمة التي ألقاها الوزير امس، في الجلسة الختامية للخلوتين المشتركتين «اجتماعين غير رسميين» للجنة المندوبين الدائمين للاتحاد الأفريقي ومفوضية الاتحاد الأفريقي حول مراجعة أساليب العمل وتقييم الشراكات الاستراتيجية للاتحاد، واللتين عقدتا اجتماعاتهما خلال الفترة من 10 إلى 14 الجاري في القاهرة. وقال شكري إن مصر بوصفها عضوا مؤسسا في الاتحاد الأفريقي ومنظمة الوحدة الأفريقية تدرك الدور المهم الذي يضطلع به ممثلو الدول الأعضاء في تشكيل سياسات القارة الأفريقية، مشيرا إلى حرص مصر على تعزيز أساليب عمل لجنة المندوبين الدائمين للاتحاد الأفريقي بشكل يسهم في بناء التوافق بين آراء الدول الأعضاء لاعتماد القرارات وتنفيذ السياسات الأفريقية.