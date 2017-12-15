تستعد الشركة المصرية لصناعات السيليكون «سيكو مصر» المصنعة لأول هاتف محمول مصري، لإطلاق أول هواتفها المحمولة في السوق المصرية خلال الأسبوع المقبل. وتوقع رئيس الشركة محمد سالم، بحسب «العربية.نت»، أن يتم إطلاق أول هاتف محمول يحمل شعار «صنع في مصر» في أربع دول عربية: الكويت والسعودية والإمارات وعمان، خلال شهرين على الأكثر. وأوضح أن الشركة تعتزم ضخ نحو 50 ألف وحدة من الهواتف المصنعة في السوق المصرية، بواقع 30 ألف هاتف ذكي، و20 ألف هاتف تقليدي.

وقال إن الشركة ستنافس بقوة في الأسواق الخليجية، معتمدة في ذلك على خبرتها في هذه الأسواق الكبيرة، استنادا إلى جودة المنتجات والمواصفات التي تتضمنها والسعر الذي سيكون أقل بشكل ملحوظ مقارنة بأسعار الهواتف الذكية التي تطرح في الأسواق العربية والمصرية.