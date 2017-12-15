افتتحت وزيرة الهجرة وشؤون المصريين بالخارج السفيرة نبيلة مكرم، ووكيل أول وزارة الإسكان م.راندة المنشاوي، ومساعد وزير الإسكان م.خالد عباس، مؤتمر ومعرض الاستثمار العقاري في أبوظبي، بدولة الإمارات العربية المتحدة، المنعقد تحت عنوان: «مصر بتقرب لك»، وتنظمه شركة (اكسبو ريبابليك) المتخصصة في تنظيم المعارض العقارية للمصريين والأجانب خارج مصر، في الفترة من 14-16 ديسمبر 2017 بأرض المعارض.

وأكدت السفيرة نبيلة مكرم - في كلمة خلال ندوة خاصة تم عقدها على هامش المعرض: «الدولة مهتمة بالمصريين بالخارج، ونعمل على التواصل معهم، وأن يشاركوا في حركة التنمية التي تحدث في مصر حاليا».

وقالت إنه «يتم بالتعاون مع وزارة الصناعة حاليا، الترويج للخريطة الاستثمارية الصناعية، ونسعى لطرح أفضل سبل الاستثمار على المصريين بالخارج، وإشراكهم في المشروعات القومية المنفذة بوطنهم، وهم يشعرون بما تحتاجه الدولة مثل مواطني الداخل».