أعلنت وزارة الآثار المصرية امس اكتشاف 4 مقابر للأطفال وتمثال غير مكتمل بمدينة أسوان جنوبي البلاد.

وقالت الوزارة، في بيان، ان «البعثة السويدية ـ المصرية المشتركة والعاملة بمنطقة جبل السلسلة نجحت في الكشف عن أربع دفنات سليمة لأطفال، تعود لعصر التحامسة بالأسرة الثامنة عشرة (1550 ـ 1307 قبل الميلاد)». وأوضحت أنها «تتكون من دفنة محفورة في الصخر لطفل صغير يتراوح عمره ما بين العامين والثلاثة، وأن المومياء الخاصة مازالت تحتفظ باللفائف الكتانية ويحيط بها بعض المواد العضوية من بقايا تابوت خشبي متآكل». أما «الدفنة الثانية فموجودة داخل تابوت خشبي وتخص طفلا يتراوح عمره بين الست والتسع سنوات، والثالثة والرابعة لطفلين يتراوح عمرهما ما بين الخمس والثماني سنوات، وكلها تحتوي على العديد من الأثاث الجنائزي منها تمائم ومجموعة من الأواني الفخارية». وأشارت إلى أن «هذا الكشف يوضح العديد عن عادات الدفن خلال عصر التحامسة، كما أنها تلقي الضوء على جزء كبير من الحياة الاجتماعية والاقتصادية والدينية لأفراد تلك الفترة». كما عثرت البعثة المصرية السويسرية العاملة في مدينة أسوان على تمثال غير مكتمل فاقد الرأس والقدمين واليد اليمنى وهو مصنوع من الحجر الجيرى الأصفر.

ولفتت الوزارة إلى أنه «من خلال الدراسة الأولية للتمثال تبين أنه لسيدة، وأن الزي الذي ترتديه يشبه الزي الخاص بالآلهة الإغريقية ارتميس».