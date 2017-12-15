أعلن وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية د.مصطفى مدبولي مواعيد وأماكن إجراء القرعة العلنية اليدوية لحاجزي الوحدات السكنية بالمرحلة الأولى بمشروع «سكن مصر»، التي تم طرحها بالمدن الجديدة خلال الفترة من 10/9/2017 حتى 5/10/2017، حيث سيتم إجراء القرعة بداية من يوم الخميس الموافق 21 ديسمبر 2017 حتى يوم الخميس الموافق 18 يناير 2018.

وأوضح مدبولي - بحسب بيان الوزارة أمس - أن وزارة الإسكان سبق أن طرحت 40 ألف وحدة سكنية ضمن المرحلة الأولى بمشروع «سكن مصر» بمدن (القاهرة الجديدة - 6 أكتوبر - العبور - بدر - دمياط الجديدة - المنيا الجديدة)، بمساحة 115 م2 للوحدة، وبنماذج معمارية مميزة وذات واجهات حديثة وسياج شجري يحيط بكل المشروع لتوفير الخصوصية.

من جانبه، أوضح نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة للشؤون التجارية والعقارية، م.طارق السباعي، أنه سيتم إجراء القرعة لمدن (القاهرة الجديدة - بدر - المنيا الجديدة - 6 أكتوبر - العبور) بنادي «المقاولون العرب»، ولمدينة دمياط الجديدة بصالة أكتوبر الرياضية خلف النادي المصري في بورسعيد.

وقال السباعي: «بالنسبة لمدينة القاهرة الجديدة سيتم يوم الخميس 21/12/2017 إجراء القرعة لمسلسل الأدوار (1 - 2 - 3)، بمنطقة (مسلسل 1) غرب الجامعات (الأندلس) تقسيم (أ)، وسيتم يوم السبت 23/12/2017، إجراء القرعة لمسلسل الدور (2 فقط متكرر)، بمنطقة (مسلسل 2) غرب الجامعات (الأندلس) تقسيم (ب)، وسيتم يوم الأحد 24/12/2017، إجراء القرعة لمسلسل الدورين (1 - 3)، بمنطقة (مسلسل 2) غرب الجامعات (الأندلس) تقسيم (ب)، ولمسلسل الأدوار (1 - 2 - 3)، بالمنطقة الأولى (مسلسل 3) بمنطقة المعارض طريق القطامية (أ)، وسيتم يوم الإثنين 25/12/2017 إجراء القرعة لمسلسل الأدوار (1 - 2 - 3) بالمنطقة الأولى (مسلسل 4) بمنطقة المعارض طريق القطامية (ب)، ولمسلسل الأدوار (1 - 2 - 3)، بالمنطقة الأولى (مسلسل 5) بمنطقة المعارض طريق القطامية (ج)، ولمسلسل الأدوار (1 - 2 - 3)، بالمنطقة الثانية (مسلسل 6) بمنطقة المعارض طريق القطامية (أ)».

وأضاف السباعي: «سيتم يوم الثلاثاء 26/12/2017 إجراء القرعة لمسلسل الأدوار (1 - 2 - 3) بالمنطقة الثانية (مسلسل 7) في منطقة المعارض طريق القطامية (ب)، ولمسلسل الأدوار (1 - 2 - 3)، بالمنطقة مسلسل 8 بالمحلية الثالثة - التجمع الثالث، ولمسلسل الأدوار (1 - 2 - 3) بالمنطقة مسلسل 9 جنوب طريق القطامية العين السخنة القديم، وسيتم يوم الأربعاء 27/12/2017 إجراء القرعة لمسلسل الأدوار (1 - 2 - 3) بالمنطقة مسلسل 10 شمال طريق القطامية العين السخنة القديم، ولمسلسل الأدوار (1 - 2 - 3)، بالمنطقة مسلسل 11 بالتجمع الثالث بجوار السنترال، ولمسلسل الأدوار (1 - 2 - 3)، بالمنطقة مسلسل 12 بالتجمع الثالث - غرب الحي الأول، ولمسلسل الأدوار (1 - 2 - 3)، بالمنطقة مسلسل 13 بالتجمع الثالث - شمال الحي الأول، ولمسلسل الأدوار (1 - 2 - 3) بالمنطقة مسلسل 14 بالتجمع الثالث - المحلية الثالثة بجوار الجامعة الألمانية».

وتابع: «سيتم يوم الخميس 28/12/2017 إجراء القرعة لمسلسل الأدوار (1 - 2 - 3) بمنطقة (مسلسل 1) سكن مصر الامتداد الشرقي لمدينة بدر بجوار طريق القاهرة السويس، ولمسلسل الأدوار (1 - 2 - 3)، بمنطقة (مسلسل 1) امتداد مدينة المنيا الجديدة».

وأشار إلى أنه في مدينة 6 أكتوبر سيتم يوم الثلاثاء 2/1/2018 إجراء القرعة لمسلسل الأدوار (1 - 2 - 3)، بمنطقة (مسلسل 1) جنوب طريق الواحات بجوار الداون تاون (أ)، ولمسلسل الدورين (1 - 3)، بمنطقة (مسلسل 2) جنوب طريق الواحات بجوار الداون تاون (ب)، ولمسلسل الأدوار (1 - 2 - 3) بمنطقة (مسلسل 3) جنوب طريق الواحات بجوار الداون تاون (ج)، ولمسلسل الأدوار (1 - 2 - 3) بمنطقة (مسلسل 4) جنوب طريق الواحات شمال مشروع واحة أكتوبر (أ)، ولمسلسل الأدوار (1 - 2 - 3) بمنطقة (مسلسل 5) جنوب طريق الواحات شمال مشروع واحة أكتوبر (ب)، ولمسلسل الدورين (1 - 3) بمنطقة (مسلسل 6) بجوار مدينة الإنتاج الإعلامي ومشروع دار مصر (أ)، وسيتم يوم الأربعاء 3/1/2018 إجراء القرعة لمسلسل الدور (2) مساحة 115م متكرر بمنطقة (مسلسل 2) جنوب طريق الواحات بجوار الداون تاون (ب).

وسيتم يوم الخميس 4/1/2018 إجراء القرعة لمسلسل الدور (2 متكرر فقط) بمنطقة (مسلسل 6) بجوار مدينة الإنتاج الإعلامي ومشروع دار مصر (أ)، وسيتم يوم السبت 6/1/2018 إجراء القرعة لمسلسل الأدوار (1 - 2 - 3) بمنطقة (مسلسل 7) بجوار مدينة الإنتاج الإعلامي ومشروع دار مصر (ب)، وسيتم يوم الاثنين 8/1/2018 إجراء القرعة لمسلسل الدور (2) مساحة 117م و118م بمنطقة (مسلسل 2) جنوب طريق الواحات بجوار الداون تاون (ب)، ولمسلسل الأدوار (1 - 2 - 3) بمنطقة (مسلسل 8) بجوار مدينة الإنتاج الإعلامي ومشروع دار مصر (ج).

وقال نائب رئيس الهيئة للشئون التجارية والعقارية: «في مدينة العبور سيتم يوم الثلاثاء 9/1/2018 إجراء القرعة لمسلسل الأدوار (1 - 2 - 3) بمنطقة (مسلسل 1) 2600 فدان بشمال المدينة (أ)، وسيتم يوم الأربعاء 10/1/2018 إجراء القرعة لمسلسل الأدوار (1 - 2 - 3) بمنطقة (مسلسل 2) 2600 فدان بشمال المدينة (ب)، وفي مدينة دمياط الجديدة سيتم يوم الأربعاء 17/1/2018 إجراء القرعة لمسلسل الأدوار (1 - 2 - 3) بمنطقة (مسلسل 1) غرب جامعة دمياط، ولمسلسل الأدوار (1 - 2 - 3) بمنطقة (مسلسل 2) جنوب الحي الأول، ولمسلسل الدورين (1 - 3) بمنطقة (مسلسل 3) بالحي المتميز - شرق المدينة بجوار مشروع دار مصر، وسيتم يوم الخميس 18/1/2018 إجراء القرعة لمسلسل الدور (2 مكرر) بمنطقة (مسلسل 3) بالحي المتميز - شرق المدينة بجوار مشروع دار مصر».

وأكد أنه على الحاجزين الراغبين في الحضور التواجد من الساعة 9 حتى الساعة 11 صباحا طبقا للأيام المحددة لكل مدينة لإجراء عملية تسجيل الحضور، وسيتم غلق الأبواب في الساعة 11 صباحا للبدء في إجراءات القرعة العلنية، وسيتم السماح بحضور القرعة العلنية للحاجزين فقط بموجب إيصال سداد مقدم الحجز.

وأشار إلى انه بالنسبة للحاجزين الذين لم يوفقوا في القرعة العلنية يمكنهم فتح حساب مميز لإيداع مبلغ جدية الحجز السابق سداده مضافا إليه العائد المقرر مع التمتع بمزايا عديدة موضحة بفروع بنك التعمير والإسكان لحجز الوحدات أو الأراضي بالقرعة القادمة، وفي حالة الرغبة في استرداد المقدم مضافا إليه العائد يمكن التقدم لأي فرع من فروع بنك التعمير والإسكان ابتداء من يوم الأحد الموافق 28/1/2018 خلال أيام العمل الرسمية من الساعة 3:5 مساء، مشيرا الى انه تم استبعاد المخالفين لكراسة الشروط من الدخول في القرعة العلنية.