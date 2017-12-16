طرح وحدات إسكان اجتماعي للمصريين العاملين بالخارج قريباً

شفيق لم يحسم قرار ترشحه للرئاسة

بعد توقف استمر عامين، أكد وزير النقل الروسي مكسيم سوكولوف عدم وجود أي عقبات قانونية أمام استئناف الرحلات المنتظمة بين روسيا ومصر، موضحا أن الرحلات ستبدأ بداية فبراير 2018.

وقال سوكولوف، عقب توقيع بروتوكول استئناف الرحلات الجوية بين موسكو والقاهرة امس مع وزير الطيران المدني شريف فتحي: «لا توجد عقبات قانونية لاستئناف الرحلات الجوية المنتظمة بين القاهرة وموسكو بعد إدخال التعديلات اللازمة على مرسوم الرئيس الروسي»، وأضاف: «ستحتاج شركات الطيران لوقت من أجل التوصل لاتفاقيات مع المطارات وشركات الخدمات الجوية، ولذلك نحن نرى أن بدء الرحلات سيتم في بداية فبراير 2018»، مشيرا إلى أن الاتصالات بين البلدين ستتواصل بشأن كل أوجه التعاون.

وستستأنف الرحلات أولا إلى مطار القاهرة الدولي، ومن ثم تعود تدريجيا إلى مطارات المنتجعات السياحية مثل شرم الشيخ والغردقة على شاطئ البحر الأحمر.

من جهه اخرى، سقطت طائرة تدريب مدنية عصر امس بالمنطقة الصحراوية شمال بحيرة قارون بمحافظة الفيوم.

وأوضح الطيار إلياس صادق رئيس مجلس إدارة الأكاديمية المصرية لعلوم الطيران، أنه أثناء قيام طائرة من طراز بيتش كرافت ـ بارون 58، بجولة تدريبية اليوم شمال بحيرة قارون، وهي المنطقة المخصصة للتدريب، تعرضت لعطل فني مفاجئ مما اضطر قائدها للهبوط في منطقة صحراوية تبعد 18 ميلا عن مطار 6 أكتوبر مقر الأكاديمية، وأضاف أن طاقم الطائرة المكون من 3 أفراد (مدرب ومتدربين) لقوا مصرعهم في الحادث.

السودان وحلم حلايب

ومن جديد عاد وزير الخارجية السوداني إبراهيم غندور ليطلق تصريحاته غير المبررة من جديد حول حلايب، حيث طرح سيناريوهين لحل الخلاف مع مصر بشأن حلايب هما الحوار كما فعلت مصر مع السعودية بشأن جزيرتي تيران وصنافير، أو الاحتكام إلى محكمة العدل الدولية كما فعلت مصر مع إسرائيل حول طابا، مشددا على أن السودان سيواصل المطالبة بحلايب «حتى تعود إلى حضن الوطن».

واعتبر غندور في حديث مع «الشرق الأوسط» اللندنية، التوتر مع مصر حول النيل «صناعة إعلامية»، متابعا: «يحاول الإعلام المصري أن يشير إلى السودان وكأنه ليس طرفا في هذه المعادلة التي تضم إثيوبيا والسودان ومصر.. نحن نكرر على الدوام أن السودان ليس وسيطا ولا منحازا، بل هو طرف أصيل في هذه المعادلة الثلاثية.. النيل الأزرق والنيل الأبيض اللذان يلتقيان في الخرطوم لتكوين نهر النيل العظيم يجريان في الأراضي السودانية، أكثر منه في الأراضي الإثيوبية والمصرية مجتمعة.. وبالنسبة لنا، فإن أهم مبدأ هو أن نحافظ على مصالحنا، دون أن نمس بمصالح أشقائنا الآخرين».

انتخابات ٢٠١٨

الى ذلك، عقد الفريق المتقاعد أحمد شفيق، رئيس وزراء مصر الأسبق، مساء الخميس، اجتماعا مع قيادات بالحزب الذي يرأسه، للتباحث حول قرار ترشحه من عدمه للانتخابات الرئاسية في مصر، وجاء ذلك في بيان لحزب الحركة الوطنية المصرية، الذي يرأسه شفيق.

ووفق البيان، عقد شفيق اجتماعا مع 4 من قيادات الحزب في مقر إقامته المؤقت بأحد الفنادق الكبرى، شرق القاهرة، للتباحث حول عدد من الملفات السياسية، أبرزها قرار ترشحه في رئاسيات 2018.

وأفاد البيان بأن الاجتماع كان في إطار جلسات التشاور التي يعقدها الفريق مع عدد من الشخصيات العامة وقيادات الحزب، حول القرار النهائي فيما يتعلق بالترشح للانتخابات الرئاسية، كي يكون قرارا مبنيا على أسس سليمة، ومرتكزا على ما يعرض من تقارير ودراسات استراتيجية، لتقدير الموقف على الأرض.

من جهة أخرى، أكد وزير الإسكان للشؤون الفنية م.خالد عباس مساعد، أن الوزارة ممثلة في صندوق تمويل الإسكان الاجتماعي، تستعد حاليا لطرح وحدات إسكان اجتماعي للمصريين العاملين بالخارج من أصحاب الدخول المحدودة، الذين لا تتناسب ظروفهم المادية مع حجز قطع أراض بمشروع «بيت الوطن» لأراضي المصريين بالخارج، أو حجز وحدة سكنية بوحدات مشروعي «الرحاب» و«مدينتي»، وهي المشروعات التي طرحتها الوزارة للعاملين بالخارج.

وأوضح عباس خلال مشاركته في لقاء مع الجالية المصرية بدبي ترأسته السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الهجرة وشؤون المصريين بالخارج أن الوزارة تخصص حاليا قطع أراضي المرحلة التكميلية بمشروع بيت الوطن للمصريين بالخارج، بعد طرح الأراضي في 5 مراحل، والذي لاقى إقبالا كبيرا من المواطنين الراغبين في تملك قطعة أرض بوطنهم.

وأشار في بيان صحافي إلى ان الوزارة تنتهي حاليا من تنفيذ الحي السكني الأول بالعاصمة الإدارية الجديدة، وبه نحو 25 ألف وحدة سكنية، كما سيتم البدء في تنفيذ حي الأعمال قريبا، والذي سيضم عددا من الأبراج المميزة، بها أطول برج في أفريقيا.

وشرح ما يجري تنفيذه في مدينة العلمين الجديدة حاليا بالساحل الشمالي، مشيرا إلى أن كورنيش المدينة يمتد لنحو 14 كم، والعمل يتم حاليا بجدية للانتهاء من نحو 6 كم منه مع الصيف المقبل، ويمكن للمصريين بالداخل والخارج الاستمتاع بهذا الكورنيش مع الصيف المقبل.