القاهرة ـ ناهد إمام

عقد وزير الاسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية د.مصطفى مدبولي، ومحافظ القاهرة م.عاطف عبدالحميد، اجتماعا لمتابعة مشروعي الأسمرات 3، والمحروسة 1 و2، لتطوير المناطق العشوائية غير الآمنة، بمحافظة القاهرة، كما استعرضا بحسب بيان لوزارة الإسكان امس، نسب تنفيذ العمارات والمباني الخدمية في مشروع «الاسمرات 3»، حيث يتم تنفيذ 7440 وحدة سكنية في 124 عمارة تتكون من أرضي و9 أدوار متكررة، وتحتوي كل عمارة على 60 وحدة، و176 محلا تجاريا متنوع الاستخدام، بجانب تنفيذ 4 ملاعب متعددة الاغراض وملعب كرة قدم، وحمامي سباحة، ومبنى اجتماعي، وحديقة أطفال، و4 حضانات على مساحة 460 مترا لكل حضانة، و4 وحدات صحية بالمساحة نفسها، وساحة انتظار سيارات تسع الف سيارة، علاوة على انشاء مسجد وكنيسة لخدمة اهالي المنطقة.

وشدد مدبولي على ضرورة الاسراع بتنفيذ المباني الخدمية، لدعم أهالي الاسمرات 1 و2، فضلا عن أهالي الاسمرات 3 عند تسكينهم.

وأكد وزير الإسكان ضرورة تكثيف العمل بمشروع «المحروسة 1 و2»، وأن تكون هناك متابعة مستمرة لمراحل التنفيذ، مع ضرورة الانتهاء من المباني الخدمية بالمشروع، حيث تم تخصيص أراض للمدارس والمراكز الطبية، ومراكز الشباب، والأسواق التجارية، ومراكز التدريب، وغيرها من الخدمات.

بدوره، قال م.عاطف عبدالحميد محافظ القاهرة، إن المشروع يتم تنفيذه بالتعاون مع صندوق تطوير المناطق العشوائية وصندوق «تحيا مصر»، مشيرا إلى انه بالنسبة لمشروع «المحروسة 1» الذي يتم تنفيذه على أرض الـ 33 فدانا بمدينة النهضة، فجار تنفيذ 66 عمارة، فضلا عن تنفيذ 65 عمارة اخرى في مشروع «المحروسة 2».