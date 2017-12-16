إعداد: مجدي عبدالرحمن ـ ناهد إمام

ينطلق غدا الاحد أكبر ماراثون لمناقشة برلمانية موسعة حول مشروع قانون التأمين الصحي الجديد في جلسات مجلس النواب التي تبدأ برئاسة د.علي عبد العال، وقد أعلن عدد من أعضاء لجنة الصحة مقترحا بفرض 10 جنيهات على كل خط هاتف محمول كرسوم للتأمين الصحي، مؤكدين على ضرورة توفير موارد ثابتة لتامين عملية التنفيذ سيقلل من عدد سنوات تطبيق التأمين الصحي الشامل والتي تصل إلى 15 عاما، حيث كشف وكيل لجنة الصحة بالبرلمان النائب أيمن أبو العلا لـ «الأنباء» ان الاقتراح الذي يؤيده النواب سيتقدم باقتراح للبرلمان غدا الاحد مشيرا إلى أننا لدينا 94 مليون خط تلفون محمول مما سيوفر مليار جنيه.

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أوضح المدير التنفيذي لصندوق تطوير المناطق العشوائية م.خالد صديق أن إجمالي تكلفة مشروعات تطوير المناطق غير الآمنة بمدينتي رأس غارب والغردقة تبلغ حوالي 440 مليون جنيه، منها 60 مليون جنيه لتطوير المناطق المهددة للحياة بالمدينتين (عشش الجبل برأس غارب وجبل العفش ومجاهد بالغردقة) وحوالي 197 مليونا لتطوير منطقة زرزارة بمدينة الغردقة، وما يقرب من 183 مليونا لتطوير منطقة عشش البلد بمدينة رأس غارب، وتشمل تلك التكلفة أعمال إنشاء الوحدات وتشطيبها وكذلك أعمال تنسيق المواقع وإنشاء أسوار للبيوت.

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وقع الاتحاد العربي لتنمية الموارد البشرية برئاسة المستشار ايمن الجندي بروتوكول تعاون في إعطاء البرامج التدريبية الدبلومات والدراسات العليا مع المعهد القومي للجودة برئاسة د.محمد عتمان ليتم بذلك تفعيل التدريب بنظام الساعات المعتمدة من الهيئات البريطانية المانحة للاعتماد، بهدف قيام الاتحاد بالتعاون مع المعهد في تنفيذ المعايير الأكاديمية البريطانية في أنشطة التدريب والتعليم والدراسات العليا نظرا لحصول الاتحاد العربي لتنمية الموارد البشرية على معايير تشغيل بريطانية وعليه يوفر الاتحاد المناهج والشهادات البريطانية لهذه الأنشطة.

بينما يقترب رئيس الحكومة شريف إسماعيل من العودة من رحلته العلاجية الحالية في المانيا خلال هذا الاسبوع، شهدت اروقة الوزارات المختلفة حالة من الارتباك الشديد على خلفية تصريحات زعيم ائتلاف دعم مصر محمد السويدي التي كشف فيها عن بدء الائتلاف تحرك عاجل لطلب اجراء اول تعديل وزاري بمبادرة من اكبر ائتلاف سياسي في مجلس النواب يضم اكثر من 330 نائبا، على حكومة اسماعيل، كما قالت مصادر واسعة الاطلاع ان عملية استطلاع رأي تتم حاليا بين اعضاء الائتلاف لتحديد الوزراء المرشحين للخروج من التشكيل الحالي للحكومة غير ان عددا كبيرا من اعضاء الائتلاف اكدوا ان شريف اسماعيل خارج حسابات التغيير حتى الآن.

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أكد مسؤولون كنسيون في العاصمة الإدارية الجديدة أن قداس عيد الميلاد المجيد في 7 يناير المقبل سيقام في مقر الكاتدرائية الجديدة التي تقام هناك مع اقتراب إنجازها حيث يسابق العاملون الزمن للانتهاء منها وسط توقعات بان يفتتحها الرئيس عبدالفتاح السيسي بالتزامن مع افتتاح أكبر مسجد في مصر.

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رافق يحيى راشد وزير السياحة وفد مؤسسة Opera Romana Pellegrinaggi المسئولة عن ملف الحج بالفاتيكان في زيارة لعدة مناطق وأديرة وكنيسة العذراء مريم بمنطقة المعادي ومصر القديمة ووادي النطرون للإعداد وللترويج السياحي لبرنامج مسار العائلة المقدسة، حيث قال ان زيارة وفد الفاتيكان التفقدية لمواقع مسار رحلة العائلة المقدسة شملت زيارة 3 مواقع بوادي النطرون وهي دير الأنبا بيشوي الذي يوجد فيه مزار نيافة الأنبا شنودة ودير السريان، ودير الباراموس وهي من الأماكن المهمة التي مرت بها العائلة المقدسة في رحلة القدوم إلى مصر.