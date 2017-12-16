القاهرة - مجدي عبدالرحمن

بعد 48 ساعة فقط من انتهاء أزمة اختفاء البنسلين وتحقيق انفراجة ملحوظة في القاهرة وجميع المحافظات تفجرت أزمة أخرى في سوق الدواء، حيث ثبت اختفاء بنج الأسنان والذي أدى لتعطل الكثير من العيادات الخاصة، إضافة الى تأخر علاج الغالية من حالات المرضى في المستشفيات العامة والخاصة بينما انتشرت أزمة جديدة في عقار «سينيمت» لعلاج الشلل الرعاش الذي أصاب المرضى وذويهم بصدمة عنيفة خاصة مع اختفاء الدواء من الصيدليات الحكومية.

وكالعادة نفضت وزارة الصحة عن نفسها تهمة مسؤوليتها عن اختفاء الأدوية الهامة، حيث أكد المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة والسكان د.خالد مجاهد ان الأزمة الخاصة بنقص عقار «سينيمت» لعلاج الشلل الرعاش أزمة عالمية ومن الشركة الأم لحين تعديل الأكواد الخاصة بالمادة الفعالة للمستحضر، وأضاف ان هناك بدائل أخرى للعقار منها «شاتو» وإن كان هناك بعض النقص بها وعقار آخر «ليفوركار».