القاهرة - ناهد إمام

أعلن وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية د.مصطفى مدبولي، أنه تقرر اعتبارا من امس حتى الخميس البدء في تقديم العروض لحجز 13 قطعة أرض استثمارية بمساحات مختلفة (58 فدانا: 2800 فدان)، تم طرحها بين الشركات الرائدة للبيع بنظام الشراكة لإقامة أنشطة استثمارية بالمدن الجديدة، مؤكدا أن الوزارة نجحت في الطرح الأول لأراضي الشراكة التي طرحتها مع شركات التطوير العقاري، وتم تحويل مذكرات التفاهم إلى عقود، ومشروعات بدأ تنفيذها والحجز بها، ومن المقرر ضخ استثمارات بهذه المشروعات تقدر بـ 365 مليار جنيه.