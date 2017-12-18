القاهرة - خديجة حمودة ووكالات

شهد الرئيس عبدالفتاح السيسي القائد الأعلى للقوات المسلحة، الاحتفال الذي أقامته القوات المسلحة لتكريم الفريق محمود حجازي رئيس أركان حرب القوات المسلحة السابق، والذي عين مستشارا لرئيس الجمهورية للتخطيط الاستراتيجي وإدارة الأزمات، كما قام بتقليده وسام الجمهورية من الطبقة الأولى، تقديرا لما قدمه من خدمات جليلة للبلاد أثناء خدمته بالقوات المسلحة.

إلى ذلك، وجه السيسي خلال لقائه امس مع محافظ البنك المركزي طارق عامر، بمواصلة اتخاذ الإجراءات والتدابير التي من شأنها تحسين المؤشرات الاقتصادية والحفاظ على الاستقرار النقدي، ومؤكدا أهمية الاستمرار في توفير الأموال اللازمة لتعزيز شبكات الحماية الاجتماعية وكذلك دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة أخذا في الاعتبار مساهمتها المهمة في النهوض بالقطاعات الاقتصادية المختلفة وتوفير فرص العمل للشباب وتحفيزهم والاستفادة من إمكاناتهم وقدراتهم الكبيرة على الابتكار وريادة الأعمال.

بدوره، اعلن المتحدث باسم وزارة التموين ممدوح رمضان أن احتياطي القمح الاستراتيجي لمصر يكفي الاستهلاك المحلي حتى بداية موسم الحصاد في النصف الثاني من ابريل.

وفي غضون ذلك، وجه وزير الداخلية اللواء مجدي عبد الغفار خلال اجتماعه مع مساعديه والقيادات الأمنية، برفع الحالة الأمنية للدرجة القصوى خلال فترة الأعياد المقبلة، مشددا على التواجد الأمني بالشوارع والميادين لتأمين أماكن الاحتفالات والمنشآت المهمة والحيوية ونشر الدوريات الأمنية بكل الطرق والمحاور وتعزيز قوات الحماية المدنية ونشر الخدمات المرورية لتسيير الحركة والتعامل مع المواقف الطارئة، وكذلك نشر الخدمات على الطرق السريعة للحد من السرعات لاسيما في ظل التغيرات المناخية التي تتعرض لها البلاد خلال الفترة الحالية، وذلك حفاظا على أرواح المواطنين.

صد هجوم على كمين أمني برفح

وكانت قوات الأمن بشمال سيناء قد نجحت، امس في صد هجوم مسلح على أحد الأكمنة الأمنية في مدينة رفح، حيث قال شهود عيان إن مسلحين قاموا بإطلاق النار على أفراد الأمن في أحد الأكمنة برفح، حيث أصيب المجند محمد إبراهيم محمود، 22 عاما، بطلق ناري، وبتمشيط محيط الكمين، عثر على جثتين من جثث العناصر الإرهابية المهاجمة للكمين، وتم نقل المجند المصاب إلى مستشفى العريش للعلاج.

كما شهدت الساعات الأولى من امس إصابة ضابط شرطة برتبة مقدم بمدينة العريش إثر تفجير عبوة ناسفة في مدرعة عند مدخل المدينة.

الى ذلك، قررت النيابة العسكرية إخلاء سبيل 236 مشجعا رياضيا من «ألتراس زملكاوي»، على خلفية أحداث شغب وقعت قبل نحو 5 أشهر، عقب مباراة للفريق مع أهلي طرابلس الليبي في دوري أبطال أفريقيا حيث ألقت الشرطة القبض عليهم بسبب شغب وقع في ستاد الجيش في برج العرب بالإسكندرية وأحالتهم للنيابة العامة التي أحالتهم بدورها إلى النيابة العسكرية.

وقال المحامي محمد رشوان إن النيابة العسكرية أحالت القضية إلى الحفظ بعد أن سدد نادي الزمالك قيمة التلفيات التي لحقت بمنشآت النادي خلال الشغب وهو ما اعتبر تصالحا.

هذا، وقد قضت المحكمة العسكرية المنعقدة في الإسكندرية امس بإعدام 14 متهما في القضية رقم 108 لسنة 2015 عسكرية، وذلك بعد ورود أمر المفتي، كما قضت بالمؤبد لآخرين على خلفية اتهامهم بزرع عبوات ناسفة أمام الهيئات الحكومية وقتل وإصابة عدد من المواطنين بالإسكندرية.

وكانت النيابة قد وجهت للمتهمين اتهامات بـ«القتل العمد للشخصيات العامة من القيادات الأمنية، والشروع في القتل والانضمام لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون والغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقانون ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحرية الشخصية والحقوق العامة للمواطنين والحريات والحقوق العامة التي كفلها الدستور والقانون، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي».